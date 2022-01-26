Фельдшер из трендов TikTok рассказал, как правильно сбивать температуру

Многие пациенты по-прежнему не умеют сбивать температуру, принимая жаропонижающие бесконтрольно и подставляя под удар свои почки и печень. Об этом в соцсети рассказал фельдшер скорой медицинской помощи из Казахстана Вадим Нурисламов. Его видео с рассказом о том, как правильно сбивать температуру, взлетело в тренды "Тиктока". Вот что он советует.

"Когда повышается температура, вы начинаете с приёма парацетамола. Если час прошёл, а температура не снижается, тогда вы можете принять ибупрофен. Если и он не помог, можно принять но-шпу, она тоже хорошо снижает температуру, когда есть спазм по периферии. А какие симптомы на это указывают? Озноб, холодные руки и ноги", — перечисляет Нурисламов.

Большой ошибкой медик назвал повторный приём парацетамола в течение первых часов после приёма первой таблетки. По словам Нурисламова, этот препарат действует не менее четырёх-пяти часов, поэтому если эффект от него быстро прошёл, лучше принять ибупрофен. Ещё более внимательно следует себя вести при снижении температуры у детей. Фельдшер напомнил, что популярный в домашней аптечке аспирин вообще нельзя давать детям младше 15 лет.

"Детям после шести лет даём но-шпу, до шести лет — папаверин. Если ребёнок совсем маленький, то есть до трёх лет, то надо обратиться за медицинской помощью", — рекомендует специалист.