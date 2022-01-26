Вдова Градского Коташенко вышла на связь и назвала главную задачу после смерти мужа

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко впервые после смерти супруга и скандального ограбления на 100 миллионов рублей обратилась к общественности. Она призвала публику не "выливать потоки грязи" и уважительно относиться к памяти легендарного артиста, пишет МК.

"У всех нас, его близких людей, вызывает досаду и горечь то, что имя Александра Борисовича всё чаще звучит в скандальных хрониках. Выливаются потоки грязи, смакуются факты, даже близко не соответствующие действительности, выворачивается грязное бельё — всё это бросает тень на имя Мастера, так много сделавшего для отечественной культуры", — заявила Коташенко.

Также вдова артиста прокомментировала произошедшее ограбление. Главное сейчас, что все родные и близкие Градского живы и здоровы, отметила Коташенко. А с остальным, по её словам, разберутся уже правоохранители. Она добавила, что более подробную информацию об инциденте не может разглашать.

Что касается наследства музыканта, то вопрос будет урегулирован мирным путём, заверила Коташенко. По её словам, "никто никого не собирается обделять", процесс проходит спокойно.

"Сейчас передо мной стоит главная задача — сохранить добрую память об Александре Борисовиче Градском и достойно воспитать наших детей. Я сделаю для этого всё", — подчеркнула вдова артиста.

Напомним, Градский ушёл из жизни в возрасте 72 лет 28 ноября прошлого года. Музыкант был похоронен на Ваганьковском кладбище, проводить композитора в последний путь пришли десятки поклонников, коллеги и друзья артиста.