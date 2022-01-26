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Лавров заявил, что страны Запада хотят реальной провокации на Украине

Под ведомством США эти государства пытаются противостоять объективному ходу истории и стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество, заметил глава МИД РФ.

26 января, 12:03
<p>Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме © <a href="http://duma.gov.ru/news/53300/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>Государственной думы</p>

Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме © Сайт Государственной думы

Западные страны хотят реальной провокации на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Запад очень хочет какой-то реальной провокации", — сказал дипломат, выступая на правительственном часе в Госдуме.

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Министр заметил, что "ведомые США западники" пытаются противостоять объективному ходу истории и стремятся обеспечить себе одностороннее преимущество.

А ранее Лавров заявил, что попытки выставить РФ стороной конфликта на Украине будут жёстко пресекаться. Глава МИД заявил о "возмутительных" действиях западных стран, которые совершаются в последнее время. Он напомнил о поползновениях переложить на Москву ответственность за отсутствие прогресса.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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