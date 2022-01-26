Лавров заявил, что страны Запада хотят реальной провокации на Украине

"Запад очень хочет какой-то реальной провокации", — сказал дипломат, выступая на правительственном часе в Госдуме.

А ранее Лавров заявил, что попытки выставить РФ стороной конфликта на Украине будут жёстко пресекаться. Глава МИД заявил о "возмутительных" действиях западных стран, которые совершаются в последнее время. Он напомнил о поползновениях переложить на Москву ответственность за отсутствие прогресса.