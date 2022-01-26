Лавров во время выступления в Госдуме попросил журналиста "не щёлкать"

Глава МИД России Сергей Лавров на выступлении в Госдуме. Видео © Facebook / "Дума ТВ"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время правительственного часа в Госдуме, где отвечал на множество вопросов депутатов о внешней политике и отношениях с США, сделал замечание корреспонденту и попросил его "не щёлкать". Видео прямого эфира опубликовала "Дума ТВ" в соцсети "Фейсбук".

Когда Лавров стоял за трибуной и зачитывал свой доклад, корреспондент решил сделать несколько его фотографий. Тогда глава внешнеполитического ведомства отвлёкся от выступления и сделал замечание журналисту.

"Можно не щёлкать, пожалуйста? Спасибо большое", — сказал Лавров, обращаясь к журналисту.

Министр добавил, что его можно снимать на камеры телефонов в беззвучном режиме.