Сбер сообщил, что в 2022 году приобретёт 100% акций ретейлера "Стокманн"
Планируется, что компания и маркетплейс "Сбермегамаркет" станут стратегическими партнёрами и будут интегрированы друг с другом. Это позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции.
© ТАСС / Александр Демьянчук
Сбер и владелец одёжного ретейлера "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях совместного развития сегмента, в результате которого компания войдёт в экосистему финансовой организации. Об этом говорится в совместном пресс-релизе.
Теперь стороны намерены подписать договор о приобретении Сбером 100% акций компании. Сделка должна быть закрыта в первой половине 2022 года после инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений и согласования Федеральной антимонопольной службой (ФАС).
Планируется, что "Стокманн" и маркетплейс "Сбермегамаркет" станут стратегическими партнёрами и будут интегрированы друг с другом. Это позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion (Gross Merchandise Value или валовая стоимость товара. — Прим. Лайфа) от общего оборота ecom-сервисов экосистемы, а также реализовать новые возможности для развития сегмента.
"Для fashion-партнёров интеграция "Стокманна" и "Сбермегамаркета" — это возможность расширения каналов продаж и максимально комфортного выхода на маркетплейс с сохранением привычной для них среды", — пояснил председатель совета директоров ретейлера Яков Панченко.
Ранее Лайф рассказывал, что ФАС подготовила поправки об изъятии акций стратегических предприятий, купленных незаконно, у иностранцев. Так, ключевым требованием является необходимость согласовывать с правительственной комиссией сделки, по которым зарубежный инвестор получает более 50% акций.
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