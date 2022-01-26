НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Сбер сообщил, что в 2022 году приобретёт 100% акций ретейлера "Стокманн"

Планируется, что компания и маркетплейс "Сбермегамаркет" станут стратегическими партнёрами и будут интегрированы друг с другом. Это позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции.

26 января, 11:52
<p>© ТАСС / Александр Демьянчук</p>

© ТАСС / Александр Демьянчук

Сбер и владелец одёжного ретейлера "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях совместного развития сегмента, в результате которого компания войдёт в экосистему финансовой организации. Об этом говорится в совместном пресс-релизе.

Теперь стороны намерены подписать договор о приобретении Сбером 100% акций компании. Сделка должна быть закрыта в первой половине 2022 года после инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений и согласования Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Сбер выкупит свои акции на сумму до 50 млрд рублей

Сбер выкупит свои акции на сумму до 50 млрд рублей

Планируется, что "Стокманн" и маркетплейс "Сбермегамаркет" станут стратегическими партнёрами и будут интегрированы друг с другом. Это позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion (Gross Merchandise Value или валовая стоимость товара. — Прим. Лайфа) от общего оборота ecom-сервисов экосистемы, а также реализовать новые возможности для развития сегмента.

"Для fashion-партнёров интеграция "Стокманна" и "Сбермегамаркета" — это возможность расширения каналов продаж и максимально комфортного выхода на маркетплейс с сохранением привычной для них среды", — пояснил председатель совета директоров ретейлера Яков Панченко.

ФАС разрешила Galina Blanca продать завод в России

ФАС разрешила Galina Blanca продать завод в России

Ранее Лайф рассказывал, что ФАС подготовила поправки об изъятии акций стратегических предприятий, купленных незаконно, у иностранцев. Так, ключевым требованием является необходимость согласовывать с правительственной комиссией сделки, по которым зарубежный инвестор получает более 50% акций.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1