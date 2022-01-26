Сбер сообщил, что в 2022 году приобретёт 100% акций ретейлера "Стокманн"

Сбер и владелец одёжного ретейлера "Стокманн" Яков Панченко подписали соглашение о намерениях совместного развития сегмента, в результате которого компания войдёт в экосистему финансовой организации. Об этом говорится в совместном пресс-релизе.

Теперь стороны намерены подписать договор о приобретении Сбером 100% акций компании. Сделка должна быть закрыта в первой половине 2022 года после инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений и согласования Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Планируется, что "Стокманн" и маркетплейс "Сбермегамаркет" станут стратегическими партнёрами и будут интегрированы друг с другом. Это позволит усилить позиции Сбера в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить долю GMV fashion (Gross Merchandise Value или валовая стоимость товара. — Прим. Лайфа) от общего оборота ecom-сервисов экосистемы, а также реализовать новые возможности для развития сегмента.

"Для fashion-партнёров интеграция "Стокманна" и "Сбермегамаркета" — это возможность расширения каналов продаж и максимально комфортного выхода на маркетплейс с сохранением привычной для них среды", — пояснил председатель совета директоров ретейлера Яков Панченко.