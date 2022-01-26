Путин отметил важность долгосрочных контрактов Италии с "Газпромом"

Итальянские энергокомпании работают с российским "Газпромом" по долгосрочным контрактам, что позволяет им закупать голубое топливо дешевле, чем на спотовых рынках. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с итальянским бизнесом.

"Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с "Газпромом" на основе долгосрочных контрактов и сегодня имеют возможность покупать газ по ценам ниже, я бы сказал, гораздо ниже рыночных — так называемых рыночных, спотовых, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения", — пояснил глава государства.

Российский лидер отметил, что наша страна является надёжным поставщиком газа. По его словам, за прошлый год "Газпром" направил Италии 22,7 миллиарда кубических метров топлива, что гораздо больше, чем за 2020 год. Как добавил Путин, тогда было поставлено 20,8 миллиарда кубических метров.