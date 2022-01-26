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Депутат Хубезов объяснил смысл памятки на случай заражения ковидом в лёгкой форме

Парламентарий напомнил, что при омикрон-штамме увеличивается количество заболевших, однако уровень госпитализации не растёт так быстро, как при "дельте", поэтому важно знать некоторые детали.

26 января, 11:36
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Выпущенная Минздравом РФ памятка на случай заражения коронавирусом в лёгкой форме поможет разгрузить поликлиники и систему оказания помощи больным с тяжёлым течением. Такое мнение Лайфу высказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Появление памятки — это возможность рассказать гражданам, как себя вести в случае появления симптомов ОРВИ или коронавирусной инфекции, в каких случаях обращаться за медицинской помощью", — объяснил он.

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Парламентарий заметил, что таким образом есть возможность снизить число обращений в поликлиники и разгрузить систему для оказания помощи в первую очередь для граждан с более тяжёлым течением болезни. Хубезов напомнил, что количество заболевших увеличивается, однако уровень госпитализации при "омикроне" не растёт так быстро, как при штамме "дельта".

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Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения ковидом в лёгкой форме. В документе говорится, что в случае положительного результата мазка лечение не требуется вакцинированным менее шести месяцев назад или недавно переболевшим.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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