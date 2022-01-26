Депутат Хубезов объяснил смысл памятки на случай заражения ковидом в лёгкой форме

Выпущенная Минздравом РФ памятка на случай заражения коронавирусом в лёгкой форме поможет разгрузить поликлиники и систему оказания помощи больным с тяжёлым течением. Такое мнение Лайфу высказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Появление памятки — это возможность рассказать гражданам, как себя вести в случае появления симптомов ОРВИ или коронавирусной инфекции, в каких случаях обращаться за медицинской помощью", — объяснил он.

Парламентарий заметил, что таким образом есть возможность снизить число обращений в поликлиники и разгрузить систему для оказания помощи в первую очередь для граждан с более тяжёлым течением болезни. Хубезов напомнил, что количество заболевших увеличивается, однако уровень госпитализации при "омикроне" не растёт так быстро, как при штамме "дельта".