Депутат Хубезов объяснил смысл памятки на случай заражения ковидом в лёгкой форме
Парламентарий напомнил, что при омикрон-штамме увеличивается количество заболевших, однако уровень госпитализации не растёт так быстро, как при "дельте", поэтому важно знать некоторые детали.
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Выпущенная Минздравом РФ памятка на случай заражения коронавирусом в лёгкой форме поможет разгрузить поликлиники и систему оказания помощи больным с тяжёлым течением. Такое мнение Лайфу высказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
"Появление памятки — это возможность рассказать гражданам, как себя вести в случае появления симптомов ОРВИ или коронавирусной инфекции, в каких случаях обращаться за медицинской помощью", — объяснил он.
Парламентарий заметил, что таким образом есть возможность снизить число обращений в поликлиники и разгрузить систему для оказания помощи в первую очередь для граждан с более тяжёлым течением болезни. Хубезов напомнил, что количество заболевших увеличивается, однако уровень госпитализации при "омикроне" не растёт так быстро, как при штамме "дельта".
Ранее Лайф рассказывал, что Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения ковидом в лёгкой форме. В документе говорится, что в случае положительного результата мазка лечение не требуется вакцинированным менее шести месяцев назад или недавно переболевшим.
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