В Минпросвещения назвали условие перевода школ на удалёнку
По словам министра Сергея Кравцова, вводить дистанционное обучение, полностью заменяя им традиционное, нельзя. Это можно рассматривать лишь как вынужденную временную меру.
Дистанционное обучение в московской школе № 1619 в период пандемии CoViD-19. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Минпросвещения намерено вводить повсеместное дистанционное обучение только при существенных всплесках заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в среду глава ведомства Сергей Кравцов на съезде уполномоченных по правам ребёнка в регионах России. Он отметил, что вводить дистанционку, полностью заменяя ею традиционное обучение, нельзя.
"Вот пандемия идёт, где-то идёт всплеск заболеваемости "омикроном". Чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры предпринимаем, а потом, когда заболевание отходит и мы видим, что здоровью ничего не угрожает, опять вводим традиционный режим", — сообщил Кравцов.
Между тем около 6,13% школьников в России уже перешли на дистанционное обучение из-за карантина на фоне распространения нового штамма коронавируса. На сегодняшний день карантин введён в 111 школах в 30 регионах России.
Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.
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