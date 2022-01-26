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В Минпросвещения назвали условие перевода школ на удалёнку

По словам министра Сергея Кравцова, вводить дистанционное обучение, полностью заменяя им традиционное, нельзя. Это можно рассматривать лишь как вынужденную временную меру.

26 января, 11:12
<p>Дистанционное обучение в московской школе № 1619 в период пандемии CoViD-19. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин</p>

Дистанционное обучение в московской школе № 1619 в период пандемии CoViD-19. Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин

Минпросвещения намерено вводить повсеместное дистанционное обучение только при существенных всплесках заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в среду глава ведомства Сергей Кравцов на съезде уполномоченных по правам ребёнка в регионах России. Он отметил, что вводить дистанционку, полностью заменяя ею традиционное обучение, нельзя.

"Вот пандемия идёт, где-то идёт всплеск заболеваемости "омикроном". Чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры предпринимаем, а потом, когда заболевание отходит и мы видим, что здоровью ничего не угрожает, опять вводим традиционный режим", — сообщил Кравцов.

Между тем около 6,13% школьников в России уже перешли на дистанционное обучение из-за карантина на фоне распространения нового штамма коронавируса. На сегодняшний день карантин введён в 111 школах в 30 регионах России.

Песков: У властей нет планов перевести школьников и студентов на удалёнку

Песков: У властей нет планов перевести школьников и студентов на удалёнку

Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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