В Минпросвещения назвали условие перевода школ на удалёнку

Минпросвещения намерено вводить повсеместное дистанционное обучение только при существенных всплесках заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в среду глава ведомства Сергей Кравцов на съезде уполномоченных по правам ребёнка в регионах России. Он отметил, что вводить дистанционку, полностью заменяя ею традиционное обучение, нельзя.

"Вот пандемия идёт, где-то идёт всплеск заболеваемости "омикроном". Чтобы сохранить здоровье детей, мы вынужденно эти меры предпринимаем, а потом, когда заболевание отходит и мы видим, что здоровью ничего не угрожает, опять вводим традиционный режим", — сообщил Кравцов.

Между тем около 6,13% школьников в России уже перешли на дистанционное обучение из-за карантина на фоне распространения нового штамма коронавируса. На сегодняшний день карантин введён в 111 школах в 30 регионах России.