Путин заявил о превосходстве "Спутника V" над другими вакцинами против "омикрона"
Президент РФ подчеркнул, что российская вакцина является одной из лучших в мире, что уже было подтверждено, в том числе зарубежными исследованиями.
Вакцины "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"), "Спутник лайт", "Эпиваккорона" и "Ковивак". Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Взаимное непризнание вакцин и сертификатов не способствует активизации деловых контактов и поездок, однако эффективность "Спутника V" уже не раз подтверждалась. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих итальянских компаний, проведённой в режиме видеоконференции.
"Российский препарат "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" и вновь доказал свою высокую эффективность", — отметил российский лидер.
Президент подчеркнул, что российская вакцина является одной из лучших в мире, что уже было подтверждено, в том числе зарубежными исследованиями.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что визит комиссии ВОЗ для одобрения "Спутника V" ожидается в ближайший месяц. До этого в организации уточнили, что признание российской вакцины затянулось из-за технологических процессов. Там также чётко дали понять, что данный процесс не политизирован.
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