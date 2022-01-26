Путин заявил о превосходстве "Спутника V" над другими вакцинами против "омикрона"

Взаимное непризнание вакцин и сертификатов не способствует активизации деловых контактов и поездок, однако эффективность "Спутника V" уже не раз подтверждалась. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих итальянских компаний, проведённой в режиме видеоконференции.

"Российский препарат "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" и вновь доказал свою высокую эффективность", — отметил российский лидер.

Президент подчеркнул, что российская вакцина является одной из лучших в мире, что уже было подтверждено, в том числе зарубежными исследованиями.