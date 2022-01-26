Политолог Коровин: Рим работает на администрацию Байдена, а не на свой народ и бизнес

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин заявил, что Правительство Италии работает на администрацию президента США Джо Байдена, а не на свой бизнес и население. Об этом он сообщил в беседе с Лайфом, комментируя сообщение о том, что Рим призвал компании отказаться от встречи с главой РФ Владимиром Путиным.

"Правительство Италии является врагом для своего бизнеса? На кого работает Правительство Италии, становится понятно — на вашингтонскую администрацию Байдена. А не на свой народ, свой бизнес", — заявил Коровин.

В этой связи, отметил он, итальянские предприниматели должны поднять вопрос о целесообразности нахождения этого правительства во главе государства. России следует налаживать прямые контакты с бизнесом и обществом Италии, если власти этой страны "настолько отчуждены, что действуют не в интересах итальянского общества".

Коровин также добавил, что Риму не должно быть дела до Украины, поскольку эти страны находятся очень далеко друг от друга.

Ранее газета La Repubblica со ссылкой на источники писала, что власти Италии обращались к Торговой палате с просьбой отменить конференцию президента России Владимира Путина с главами ведущих компаний. Альтернативным предложением было неучастие руководителей во встрече. В результате решили отказаться от конференции глав компаний Eni и Snam.