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Путин заявил, что РФ и Италии удалось сохранить экономическое сотрудничество в пандемию

Москва рассматривает Рим в качестве одного из ведущих экономических партнёров, заметил глава государства. Он напомнил, что сейчас в стране работает около 500 итальянских бизнес-структур.

26 января, 11:17
<p>Владимир Путин © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67577/photos/67364" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями крупнейшего итальянского бизнеса, что Москве и Риму удалось на высоком уровне сохранить сотрудничество в экономической сфере во время пандемии коронавируса.

"Конечно, из-за пандемии деловые контакты оказались затруднены. В целом волатильная ситуация в глобальной экономике не способствовала реализации новых инициатив. Но можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось на высоком уровне сохранить сотрудничество на экономическом треке", — сказал глава государства.

Песков: Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с ситуацией вокруг Украины

Песков: Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с ситуацией вокруг Украины

Путин также подчеркнул, что РФ рассматривает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнёров, и заметил, что сейчас в стране работает около 500 итальянских бизнес-структур.

А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 28 января проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Беседа лидеров двух государств состоится в утреннее время. Перед этим заявлением о готовящемся разговоре политиков сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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