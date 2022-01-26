Путин заявил, что РФ и Италии удалось сохранить экономическое сотрудничество в пандемию
Москва рассматривает Рим в качестве одного из ведущих экономических партнёров, заметил глава государства. Он напомнил, что сейчас в стране работает около 500 итальянских бизнес-структур.
Владимир Путин © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями крупнейшего итальянского бизнеса, что Москве и Риму удалось на высоком уровне сохранить сотрудничество в экономической сфере во время пандемии коронавируса.
"Конечно, из-за пандемии деловые контакты оказались затруднены. В целом волатильная ситуация в глобальной экономике не способствовала реализации новых инициатив. Но можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось на высоком уровне сохранить сотрудничество на экономическом треке", — сказал глава государства.
Путин также подчеркнул, что РФ рассматривает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнёров, и заметил, что сейчас в стране работает около 500 итальянских бизнес-структур.
А ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 28 января проведёт переговоры с Владимиром Путиным. Беседа лидеров двух государств состоится в утреннее время. Перед этим заявлением о готовящемся разговоре политиков сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
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