Путин заявил, что РФ и Италии удалось сохранить экономическое сотрудничество в пандемию

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями крупнейшего итальянского бизнеса, что Москве и Риму удалось на высоком уровне сохранить сотрудничество в экономической сфере во время пандемии коронавируса.

"Конечно, из-за пандемии деловые контакты оказались затруднены. В целом волатильная ситуация в глобальной экономике не способствовала реализации новых инициатив. Но можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось на высоком уровне сохранить сотрудничество на экономическом треке", — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что РФ рассматривает Италию в качестве одного из ведущих экономических партнёров, и заметил, что сейчас в стране работает около 500 итальянских бизнес-структур.