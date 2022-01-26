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Лайф публикует фото теплицы под Волгоградом, где насмерть отравились шестеро рабочих

А также нам стали известны имена погибших. В связи с происшествием следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

26 января, 11:15

Кадры с места происшествия © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались первые фотографии из теплицы села Рахинка в Волгоградской области, где сегодня утром были найдены тела шестерых рабочих. По предварительной информации, причиной их смерти могли стать выхлопные газы от генератора, который работал внутри.

  • Фото теплицы под Волгоградом, где насмерть отравились шестеро рабочих © LIFE
    Фото теплицы под Волгоградом, где насмерть отравились шестеро рабочих © LIFE
  • Фото теплицы под Волгоградом, где насмерть отравились шестеро рабочих © LIFE
    Фото теплицы под Волгоградом, где насмерть отравились шестеро рабочих © LIFE
  • Фото теплицы под Волгоградом, где насмерть отравились шестеро рабочих © LIFE
    Фото теплицы под Волгоградом, где насмерть отравились шестеро рабочих © LIFE

Фото теплицы под Волгоградом, где насмерть отравились шестеро рабочих © LIFE

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Как сообщил Лайфу источник, тела погибших обнаружил один из работников хозяйства, когда утром пришёл на работу. За несколько минут нахождения внутри мужчина сам почувствовал слабость и едва не потерял сознание. В итоге его пришлось доставить в одну из больниц Волгограда с отравлением угарным газом.

По нашим данным, все шестеро погибших были наёмными работниками из Средней Азии. Список погибших:

  • Файзидинов Косимджон, 19 лет;
  • Файзидинов Нуридин, 36 лет;
  • Файзидинов Кобилджон, 20 лет;
  • Саломов Идибек, 29 лет;
  • Кабутов Саидакрам, 19 лет;
  • Мухаммаджони Рахмонали, 19 лет.
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В связи с гибелью рабочих СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В ходе осмотра места происшествия установлены нарушения правил и норм техники безопасности.

"В настоящее время следователями проводится весь комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в ведомстве.

Кадры с места происшествия © СУ СКР по Волгоградской области

Напомним, информация о происшествии поступила в 8:30 по местному времени. Инцидент произошёл в фермерском хозяйстве. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

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Рабочий погиб на шахте "Осинниковская" в Кузбассе

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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