Лайф публикует фото теплицы под Волгоградом, где насмерть отравились шестеро рабочих

В распоряжении Лайфа оказались первые фотографии из теплицы села Рахинка в Волгоградской области, где сегодня утром были найдены тела шестерых рабочих. По предварительной информации, причиной их смерти могли стать выхлопные газы от генератора, который работал внутри.







Как сообщил Лайфу источник, тела погибших обнаружил один из работников хозяйства, когда утром пришёл на работу. За несколько минут нахождения внутри мужчина сам почувствовал слабость и едва не потерял сознание. В итоге его пришлось доставить в одну из больниц Волгограда с отравлением угарным газом.

По нашим данным, все шестеро погибших были наёмными работниками из Средней Азии. Список погибших: Файзидинов Косимджон, 19 лет;

Файзидинов Нуридин, 36 лет;

Файзидинов Кобилджон, 20 лет;

Саломов Идибек, 29 лет;

Кабутов Саидакрам, 19 лет;

Мухаммаджони Рахмонали, 19 лет.

В связи с гибелью рабочих СУ СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В ходе осмотра места происшествия установлены нарушения правил и норм техники безопасности.

"В настоящее время следователями проводится весь комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — добавили в ведомстве.

Кадры с места происшествия © СУ СКР по Волгоградской области