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В ДНР заявили о вербовке украинскими националистами добровольцев для войны в Донбассе

Отбор проходит на специальных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон и Днепропетровск. Также радикалы начали сбор средств для покупки снаряжения и транспорта.

26 января, 11:14
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/ministryofdefenceua/39419246374/in/album-72157663445574467/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ministry of Defense of Ukraine</a></p>

Фото © Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Украинские националистические организации занялись вербовкой граждан с опытом боевых действий в Донбассе для повторного участия в военном конфликте в регионе. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе", — уточнил он.

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По словам Басурина, добровольцы отправляются на военные сборы в лагеря подготовки. Также радикалы начали сбор средств для покупки снаряжения и транспорта для штурмовых групп националистов.

Ранее в Народной милиции ДНР допустили, что "Правый сектор"* сформирует заградотряды в Донбассе. По словам представителя ведомства, боевиков радикальной группировки также могут использовать в качестве групп зачистки. Членов националистических батальонов уже заметили в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ).

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Напомним, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.

* Деятельность экстремистской организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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