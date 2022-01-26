В ДНР заявили о вербовке украинскими националистами добровольцев для войны в Донбассе

Украинские националистические организации занялись вербовкой граждан с опытом боевых действий в Донбассе для повторного участия в военном конфликте в регионе. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"На вербовочных пунктах в городах Харьков, Белая Церковь, Херсон, Днепропетровск проходит отбор боевиков из числа граждан Украины, имеющих опыт боевых действий в Донбассе", — уточнил он.



По словам Басурина, добровольцы отправляются на военные сборы в лагеря подготовки. Также радикалы начали сбор средств для покупки снаряжения и транспорта для штурмовых групп националистов.

Ранее в Народной милиции ДНР допустили, что "Правый сектор"* сформирует заградотряды в Донбассе. По словам представителя ведомства, боевиков радикальной группировки также могут использовать в качестве групп зачистки. Членов националистических батальонов уже заметили в районе села Павлополь, подконтрольного Вооружённым силам Украины (ВСУ).

Напомним, что представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе. По его словам, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Представитель ЛНР добавил, что к линии соприкосновения прибывают и нацбаты. Марочко напомнил, что на фоне этого западные страны, например Великобритания и США, отправляют на Украину вооружение. Параллельно с этим некоторые государства эвакуируют своих граждан.