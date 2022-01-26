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Блогера Гошу Ерохина арестовали на 11 суток за многочисленные нарушения ПДД

В отношении юноши составили семь административных материалов, в том числе за езду без прав и отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь.

26 января, 11:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CT5ZXlbI-Ob/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gosha2048</a></p>

Фото © Instagram / gosha2048

Блогера Гошу Ерохина арестовали на 11 суток . Видео © "МВД медиа".

В Москве задержали и арестовали на 11 суток блогера Георгия (Гошу) Ерохина за многочисленные нарушения ПДД, снятые на видео и выложенные в "Инстаграме". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Инспекторами первого отдельного специализированного батальона ДПС при участии сотрудников центра управления столичной Госавтоинспекции задержан водитель, публично демонстрировавший в сети Интернет нарушения им правил дорожного движения, создающие угрозу жизни и здоровью других людей", — передаёт её слова портал "МВД медиа".

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В отношении блогера составлено семь административных материалов, в том числе за езду без прав и отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь. В сообщении также уточняется, что за прошлый год Ерохин был привлечён к административной ответственности 21 раз.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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