Блогера Гошу Ерохина арестовали на 11 суток за многочисленные нарушения ПДД

Блогера Гошу Ерохина арестовали на 11 суток . Видео © "МВД медиа".

В Москве задержали и арестовали на 11 суток блогера Георгия (Гошу) Ерохина за многочисленные нарушения ПДД, снятые на видео и выложенные в "Инстаграме". Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Инспекторами первого отдельного специализированного батальона ДПС при участии сотрудников центра управления столичной Госавтоинспекции задержан водитель, публично демонстрировавший в сети Интернет нарушения им правил дорожного движения, создающие угрозу жизни и здоровью других людей", — передаёт её слова портал "МВД медиа".

В отношении блогера составлено семь административных материалов, в том числе за езду без прав и отказ от прохождения медосвидетельствования на алкоголь. В сообщении также уточняется, что за прошлый год Ерохин был привлечён к административной ответственности 21 раз.