Биатлонист Бабиков взял серебро чемпионата Европы в индивидуальной гонке
В десятку сильнейших попал ещё один представитель нашей страны, который допустил два промаха на огневых рубежах.
Российский биатлонист Антон Бабиков. Фото © ТАСС / AP / Matthias Schrader
Российский биатлонист Антон Бабиков взял серебро в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.
Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс, который привёз Бабикову около 12 секунд. Замкнул тройку лидеров немец Маттиас Дорфер, проигравший победителю более минуты. Отметим, что все три биатлониста были точны на огневых рубежах.
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В десятку лучших заехал ещё один россиянин — Никита Поршнев, который допустил два промаха в стрельбе.
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