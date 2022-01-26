Биатлонист Бабиков взял серебро чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Российский биатлонист Антон Бабиков взял серебро в индивидуальной гонке на 20 километров в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.

Победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс, который привёз Бабикову около 12 секунд. Замкнул тройку лидеров немец Маттиас Дорфер, проигравший победителю более минуты. Отметим, что все три биатлониста были точны на огневых рубежах.