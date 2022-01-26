Лавров заявил о росте числа союзников России в Латинской Америке
По словам министра, РФ традиционно сохраняет дружеские отношения с латиноамериканскими странами и многие из них готовы и хотят сотрудничать с Москвой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В последнее время число дружественных России государств в Латинской Америке растёт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы.
"У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнёры и друзья", — сказал министр.
Лавров отметил, что Россия традиционно сохраняет дружеские отношения со странами этого континента. Он указал на очень тесные контакты с Аргентиной, Боливией, а также Бразилией как страной – участницей БРИКС. Министр уточнил, что новое правительство Чили заинтересовано в дружеских отношениях с РФ.
"[Правительство Чили] заинтересовано в том, чтобы отношения с РФ не были жертвой так называемой доктрины Монро, которой Вашингтон по-прежнему привержен", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ объяснил, что "всё равно Латинская Америка рассматривается Соединенными Штатами как нечто неприкасаемое для всех остальных". Хотя, по мнению министра, реалии уже давно изменились.
Ранее Лайф рассказывал, что Песков ответил на вопрос о вероятности размещения российских ракет в Латинской Америке. Говоря о Кубе и Венесуэле, не стоит забывать о суверенном статусе этих государств, отметил представитель Кремля.
Комментариев: 0