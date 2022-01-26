Лавров заявил о росте числа союзников России в Латинской Америке

В последнее время число дружественных России государств в Латинской Америке растёт. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в ходе пленарного заседания Государственной думы.

"У нас, действительно, очень тесные, добрые, давние отношения с латиноамериканскими странами, не только с Кубой, Никарагуа и Венесуэлой, хотя они, наверное, наши ближайшие партнёры и друзья", — сказал министр.

Лавров отметил, что Россия традиционно сохраняет дружеские отношения со странами этого континента. Он указал на очень тесные контакты с Аргентиной, Боливией, а также Бразилией как страной – участницей БРИКС. Министр уточнил, что новое правительство Чили заинтересовано в дружеских отношениях с РФ.

"[Правительство Чили] заинтересовано в том, чтобы отношения с РФ не были жертвой так называемой доктрины Монро, которой Вашингтон по-прежнему привержен", — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ объяснил, что "всё равно Латинская Америка рассматривается Соединенными Штатами как нечто неприкасаемое для всех остальных". Хотя, по мнению министра, реалии уже давно изменились.