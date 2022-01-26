Турчак: Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений
Он напомнил, что в последнее время кратно увеличилось количество обстрелов Луганской и Донецкой областей, а Запад "накачивает" Украину летальным оружием.
Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что Москва должна оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений в свете "накачивания" Украины западным летальным оружием.
По его словам, в последнее время кратно увеличилось количество обстрелов Луганской и Донецкой областей, а "западные кураторы" подталкивают Киев к прямому вторжению в Донбасс.
"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", — сказал Турчак в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
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