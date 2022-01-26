Турчак: Россия должна поддержать ДНР и ЛНР поставками отдельных видов вооружений

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак считает, что Москва должна оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений в свете "накачивания" Украины западным летальным оружием.

По его словам, в последнее время кратно увеличилось количество обстрелов Луганской и Донецкой областей, а "западные кураторы" подталкивают Киев к прямому вторжению в Донбасс.