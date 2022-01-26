Российские туристы сообщили о возобновлении рейсов из Турции спустя двое суток задержки
Как отмечают пассажиры, авиакомпания "Победа" уже объявила посадку на самолёт. Погода в стране значительно улучшилась.
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Рейсы из Турции начали вылетать в Россию после задержки на двое суток. Об этом телеканалу "360" сообщили туристы, которым пришлось столкнуться с неудобствами из-за внезапной метели.
"Новости отличные. Авиакомпания "Победа" объявила посадку. Нам назначили гейт, и мы сейчас спустились в него. Посадка ещё не началась, но мы собрались и ждём. Надеюсь, это не ложная тревога и мы наконец-то сегодня улетим. Погода солнечная и хорошая, думаю, снег достаточно расчистили для того, чтобы самолёт мог взлететь", — рассказала одна из пассажирок.
Другая туристка, чей рейс был также отложен на двое суток, поделилась тем, как она коротала это время со своими попутчиками. По словам женщины, в первую ночь людям пришлось спать в зале ожидания, но на следующий день удалось переночевать в отеле, откуда их и привезли обратно в аэропорт.
Как сообщал ранее Лайф, также среди тысяч застрявших из-за снегопада туристов в аэропорту Стамбула заметили Депардьё. Неизвестно, куда собирался вылететь актёр из Турции, однако 73-летний артист не стал устраивать перформансов из-за задержек рейсов и скромно решил скоротать время в кафе.
Напомним, что из-за метели в Турции, которая внезапно накрыла страну 21 января, сильнее всего пострадал Стамбул. В связи с этим власти города запретили жителям пользоваться личным транспортом, также была приостановлена работа местного аэропорта, о чём Лайфу ранее рассказал застрявший там россиянин. Накануне вечером воздушная гавань всё-таки возобновила работу, полёты стартовали с рейса в Венесуэлу.
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