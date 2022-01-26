Мать, выставившая на мороз сына на Алтае, покусала полицейских
Ранее сотрудники правоохранительных органов приехали в дом, чтобы забрать детей из неблагополучной семьи. Женщина прокусила кисть одному из них. После в отделе полиции она укусила инспектора ПДН.
Мать, выставившая сына на мороз в Алтайском крае © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Мать мальчика, которого родители выставили голым на 20-градусный мороз за плохое поведение, покусала полицейских, приехавших забрать у неё детей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
"Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что всего в семье трое детей. Вопрос о лишении родительских прав сейчас рассматривается местным судом. Помимо обвинений в неисполнении родительских обязанностей и жестокости по отношению к детям женщину привлекли по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
Лайф уже рассказывал, что скандал разгорелся благодаря видео в соцсетях: неравнодушные жители села Селезнёво Алтайского края сняли на камеру шестилетнего мальчика, который оказался на 20-градусном морозе абсолютно голый. Выяснилось, что на улицу его выгнали родители "в воспитательных целях": пьяный отчим пошёл на такие меры, так как ребёнок случайно испачкал стол и не вытер его. Оказалось, что в семье трое детей, всех мать и отчим регулярно жестоко наказывают. Так, одного из них и в этот раз нашли в синяках. Сейчас дети переданы сотрудникам органов опеки. Суд арестовал 31-летнюю мать и её 34-летнего сожителя. Женщину обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию, причинении физических и психических страданий и в насилии по отношению к представителю власти, мужчину — в истязании мальчика.
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