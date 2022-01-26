Мать, выставившая на мороз сына на Алтае, покусала полицейских

Мать мальчика, которого родители выставили голым на 20-градусный мороз за плохое поведение, покусала полицейских, приехавших забрать у неё детей. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

"Для воспрепятствования законным действиям должностных лиц обвиняемая применила насилие в отношении участкового уполномоченного полиции, прокусив зубами кисть его руки. А затем, уже находясь в служебном кабинете отдела полиции, укусила инспектора ПДН", — говорится в сообщении.