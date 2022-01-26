Лавров: Генсек НАТО потерял связь с реальностью
Ранее глава МИД РФ уже отмечал, что Йенс Столтенберг делает "какие-то не очень адекватные заявления".
Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Столтенберга о наращивании военного присутствия альянса на восточном фланге.
"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", — отметил министр.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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