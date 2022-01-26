Лавров: Генсек НАТО потерял связь с реальностью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Столтенберга о наращивании военного присутствия альянса на восточном фланге.

"Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью", — отметил министр.