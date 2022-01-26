Лавров заявил о наличии у Запада "военного угара" на фоне угроз санкциями из-за Украины

Россия видит, что западные коллеги находятся в "военном угаре", говоря о наказании Москвы за якобы эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.

"На счёт санкций: мы видим, что наши западные коллеги без преувеличения находятся в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: накажем, вы нападёте, мы накажем, спасём Украину, мало не покажется", — сказал он, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.

Также Лавров отметил, что Россия не является агрессором, но готова в случае чего защищать интересы страны и обезопасить своих граждан. Он подчеркнул, что РФ ни на кого не нападала, но нападали на неё и получали по заслугам.

"Я не буду спекулировать на этот счёт. Мы готовы надёжнейшим образом защитить интересы страны и безопасность наших граждан", — заключил министр.