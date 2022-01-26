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Лавров заявил о наличии у Запада "военного угара" на фоне угроз санкциями из-за Украины

Также министр отметил, что Россия не является агрессором, но готова в случае чего "надёжнейшим" образом защищать интересы страны и обезопасить своих граждан.

26 января, 12:37

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Россия видит, что западные коллеги находятся в "военном угаре", говоря о наказании Москвы за якобы эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.

"На счёт санкций: мы видим, что наши западные коллеги без преувеличения находятся в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: накажем, вы нападёте, мы накажем, спасём Украину, мало не покажется", — сказал он, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.

Лавров заявил, что страны Запада хотят реальной провокации на Украине

Лавров заявил, что страны Запада хотят реальной провокации на Украине

Также Лавров отметил, что Россия не является агрессором, но готова в случае чего защищать интересы страны и обезопасить своих граждан. Он подчеркнул, что РФ ни на кого не нападала, но нападали на неё и получали по заслугам.

"Я не буду спекулировать на этот счёт. Мы готовы надёжнейшим образом защитить интересы страны и безопасность наших граждан", — заключил министр.

Лавров заявил о росте числа союзников России в Латинской Америке

Лавров заявил о росте числа союзников России в Латинской Америке

Ранее Лавров рассказал о шагах Москвы после получения ответа от США по гарантиям безопасности. Ожидается, что Соединённые Штаты и НАТО отправят ответы в письменной форме уже на этой неделе, о чём ранее сообщили представитель Госдепа Нед Прайс и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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