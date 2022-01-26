Лавров заявил о наличии у Запада "военного угара" на фоне угроз санкциями из-за Украины
Также министр отметил, что Россия не является агрессором, но готова в случае чего "надёжнейшим" образом защищать интересы страны и обезопасить своих граждан.
Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Россия видит, что западные коллеги находятся в "военном угаре", говоря о наказании Москвы за якобы эскалацию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.
"На счёт санкций: мы видим, что наши западные коллеги без преувеличения находятся в каком-то таком военном угаре. Только об этом и говорят: накажем, вы нападёте, мы накажем, спасём Украину, мало не покажется", — сказал он, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном наращивании военного присутствия на восточном фланге.
Также Лавров отметил, что Россия не является агрессором, но готова в случае чего защищать интересы страны и обезопасить своих граждан. Он подчеркнул, что РФ ни на кого не нападала, но нападали на неё и получали по заслугам.
"Я не буду спекулировать на этот счёт. Мы готовы надёжнейшим образом защитить интересы страны и безопасность наших граждан", — заключил министр.
Ранее Лавров рассказал о шагах Москвы после получения ответа от США по гарантиям безопасности. Ожидается, что Соединённые Штаты и НАТО отправят ответы в письменной форме уже на этой неделе, о чём ранее сообщили представитель Госдепа Нед Прайс и генсек альянса Йенс Столтенберг.
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