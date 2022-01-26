Терапевт Романенко назвала симптомы, при которых небходимо вызывать скорую помощь

Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила симптомы, которые должны стать поводом для вызова скорой помощи. Так, опасными считаются длительная температура выше 39 градусов, непрекращающаяся головная боль и низкая сатурация. При менее выраженых признаках можно обращаться в поликлинику, уточнила врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист добавила, что симптомы коронавируса тоже могут напоминать простуду. К ним относится першение, боль в горле, ринит и повышенная температура. В таком случае необходимо сразу начать лечение: полоскать горло и промывать нос антисептическими растворами.

"Всё как у всех, с "омикроном" или без. Но всегда нужно помнить о том, что существуют "красные флаги", при наличии которых нужно обращаться к врачу и принимать какие-то действенные меры", — предупредила Романенко.

Врач порекомендовала избегать контактов, чтобы не подвергать окружающих опасности и избежать развития осложнений. Тем не менее если температура выше 39 градусов держится дольше пяти дней — следует немедленно обратиться к специалисту.

При температуре 38 градусов можно лечиться самостоятельно в течение трёх дней, однако при ухудшении самочувствия, новых симптомах или повышении жара важно обратиться к врачу. Терапевт добавила, что также необходимо контролировать сатурацию.

"Если появляются какие-то новые симптомы, какая-то необычная локализация этой боли, боль становится более выраженной, появляются симптомы нарушения сознания, зрения, — это также поводы обратиться к врачу. Внезапное ухудшение состояния — три дня шло более-менее терпимо, а потом симптомы нарастают — нужно обращаться к врачу", — подчеркнула Романенко.