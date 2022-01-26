Терапевт Романенко назвала симптомы, при которых небходимо вызывать скорую помощь
Врач подчеркнула, что всегда нужно помнить об опасных сигналах, при наличии которых необходимо принимать действенные меры. Однако при первичных признаках стоит лечиться дома.
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Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила симптомы, которые должны стать поводом для вызова скорой помощи. Так, опасными считаются длительная температура выше 39 градусов, непрекращающаяся головная боль и низкая сатурация. При менее выраженых признаках можно обращаться в поликлинику, уточнила врач в беседе с "Вечерней Москвой".
Специалист добавила, что симптомы коронавируса тоже могут напоминать простуду. К ним относится першение, боль в горле, ринит и повышенная температура. В таком случае необходимо сразу начать лечение: полоскать горло и промывать нос антисептическими растворами.
"Всё как у всех, с "омикроном" или без. Но всегда нужно помнить о том, что существуют "красные флаги", при наличии которых нужно обращаться к врачу и принимать какие-то действенные меры", — предупредила Романенко.
Врач порекомендовала избегать контактов, чтобы не подвергать окружающих опасности и избежать развития осложнений. Тем не менее если температура выше 39 градусов держится дольше пяти дней — следует немедленно обратиться к специалисту.
При температуре 38 градусов можно лечиться самостоятельно в течение трёх дней, однако при ухудшении самочувствия, новых симптомах или повышении жара важно обратиться к врачу. Терапевт добавила, что также необходимо контролировать сатурацию.
"Если появляются какие-то новые симптомы, какая-то необычная локализация этой боли, боль становится более выраженной, появляются симптомы нарушения сознания, зрения, — это также поводы обратиться к врачу. Внезапное ухудшение состояния — три дня шло более-менее терпимо, а потом симптомы нарастают — нужно обращаться к врачу", — подчеркнула Романенко.
Ранее терапевт Лапа объяснила, как избежать заражения "омикроном" через глаза. По словам медика, как-то специально защищать зрительные органы не нужно. При этом она рекомендовала промывать их, так же как и руки, после возвращения с улицы или встречи.
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