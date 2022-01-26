Собчак и Богомолов "вписались в ландшафт" Аргентины, закрасив букву в "НАТО" флагом РФ

Муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов закрасил на стене в Аргентине в слове "НАТО" букву российским флагом. Видео © Instagram / xenia_sobchak

Театральный режиссёр Константин Богомолов закрасил на стене в Аргентине букву "о" в слове "НАТО", написанном на английском языке. Это действо решила снять его супруга, российская журналистка Ксения Собчак, ролик она опубликовала в "Инстаграме". По словам Собчак, таким образом она с мужем "вписалась в ландшафт".

Журналистка пошутила, что теперь приезжающим в Аргентину будут показывать надпись и говорить, что это сделал режиссёр. Она также призвала к совести людей, написавших негативную надпись про НАТО, спросив, испытывают ли они стыд по этому поводу.