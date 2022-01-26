Собчак и Богомолов "вписались в ландшафт" Аргентины, закрасив букву в "НАТО" флагом РФ
По словам российской журналистки, её муж пристально наблюдает за международной повесткой. Сама Ксения призвала к совести людей, написавших про альянс в оскорбительном словосочетании.
Константин Богомолов закрашивает на стене в Аргентине в слове "НАТО" букву "о" российским флагом. Скриншот © Instagram / xenia_sobchak
Муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов закрасил на стене в Аргентине в слове "НАТО" букву российским флагом. Видео © Instagram / xenia_sobchak
Театральный режиссёр Константин Богомолов закрасил на стене в Аргентине букву "о" в слове "НАТО", написанном на английском языке. Это действо решила снять его супруга, российская журналистка Ксения Собчак, ролик она опубликовала в "Инстаграме". По словам Собчак, таким образом она с мужем "вписалась в ландшафт".
Журналистка пошутила, что теперь приезжающим в Аргентину будут показывать надпись и говорить, что это сделал режиссёр. Она также призвала к совести людей, написавших негативную надпись про НАТО, спросив, испытывают ли они стыд по этому поводу.
"Вдали от родины Константин Богомолов пристально следит за международной повесткой. А я задаюсь вопросом: граффити — это вандализм или искусство? В Аргентине, кстати, много граффити про "ненавистный американский капитализм" <...> Так что "вписались в ландшафт", — написала Собчак под видео.
Напомним, Россия продолжает обсуждать с США и НАТО гарантии безопасности. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Пока официального ответа от Запада не последовало.
Комментариев: 0