Жительница Петербурга 12 лет не может похоронить жестоко убитого сына

Сюжет о похищении и убийстве студента Евгения Лосевского, случившихся в 2009 году. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Жительница Санкт-Петербурга Инна Бардышева на протяжении 12 лет не может похоронить сына, жестоко убитого тремя мужчинами за то, что он случайно задел зеркало их автомобиля. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Юноша пропал в 2009-м. По версии следствия, Евгений Лосевский проходил мимо старого микроавтобуса, в котором находились будущие убийцы, и случайно задел зеркало. За это 18-летнего парня решили наказать. Максим Фатеев, Сергей Селютский и Антон Козлов вывезли потерпевшего в поля за совхозом "Детскосельский" в посёлке Шушары, где между Лосевским и Фатеевым произошёл конфликт. Юношу жестоко забили насмерть, а его тело сбросили в канаву, прикрыв ветками и снегом.

Когда злоумышленников задержали, на следственном эксперименте Селютский дал признательные показания, однако спустя три месяца отказался от своих слов. Как сообщил адвокат матери убитого Алины Нахшуновой, подозреваемый заявил, что давал показания, находясь в состоянии галлюцинаций.

"Предполагаем, что на Селютского оказывается определённое давление. Он доставляется в суд — и это не секрет — в одном автомобиле с иными обвиняемыми по уголовному делу", — сказала Нахшунова.

На протяжении 12 лет фигуранты были в статусе свидетелей, однако их всё же отправили в СИЗО, предъявив обвинение в похищении, а Фатееву также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть молодого человека. Никто из обвиняемых своей вины не признал.

С помощью ситуационной экспертизы правоохранители установили факт смерти студента, однако его тело так и не обнаружили. Все эти годы отец и мать убитого продолжали искать ребёнка.

"Моя цель сейчас — найти своего ребёнка. В любом виде… Столько лет прошло. Я верила до последнего, но... Хочу упокоить, чтоб я могла на могилку прийти, цветы принести, поплакать. Но они молчат", — сказала Инна.

Женщина надеется, что суд накажет виновников гибели её сына по всей строгости закона.