СК поддерживает идею отмены срока давности за преступления педофилов

Следственный комитет поддержал предложение об отмене срока давности для таких преступлений, как насилие над детьми. Об этом информирует в среду пресс-служба ведомства. Там пояснили, что дети в силу психического развития, страха и иных причин зачастую никому не сообщают о сексуальном насилии. Бывают случаи, что жертвы заявляют о преступлении, когда им уже исполняется 18 лет. К этому времени лицо, причастное к преступлению, может избежать ответственности именно из-за срока давности.

"СК предлагает рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающих начало течения срока давности с момента достижения пострадавшим несовершеннолетним совершеннолетия в случаях, если лицо, совершившее преступление против его половой неприкосновенности, не установлено или не поступало сообщения о таком преступлении", — говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, что в соответствии с одобренным в Совфеде законом пожизненный срок будет грозить в случае насильственных действий в отношении детей в возрасте до 18 лет лицам, имеющим судимость за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если изнасилование сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.