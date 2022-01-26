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Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда посетит Пискарёвское мемориальное кладбище

Оно считается крупнейшим братским захоронением Второй мировой войны. Отметим, что для президента события, связанные с блокадой, являются историей, которая затронула и его семью.

26 января, 13:38

Путин на церемонии возложения цветов к мемориалу "Мать-Родина" на Пискарёвском кладбище в день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин завтра, 27 января, примет участие в мероприятиях, посвящённых 78-летию снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"27 января, в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент России Владимир Путин посетит Пискарёвское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города", — говорится в сообщении.

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Напомним, для президента РФ события, связанные с блокадой Ленинграда, являются историей, которая затронула и его семью. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин. А мать российского лидера провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все её тяготы. 27 января 2021 года Путин дал старт онлайн-проекту о блокаде Ленинграда в Музее Победы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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