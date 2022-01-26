Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда посетит Пискарёвское мемориальное кладбище

"27 января, в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, президент России Владимир Путин посетит Пискарёвское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города", — говорится в сообщении.

Напомним, для президента РФ события, связанные с блокадой Ленинграда, являются историей, которая затронула и его семью. На Невском пятачке, где теперь стоит памятник "Рубежный камень", воевал отец главы государства Владимир Спиридонович Путин. А мать российского лидера провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все её тяготы. 27 января 2021 года Путин дал старт онлайн-проекту о блокаде Ленинграда в Музее Победы.