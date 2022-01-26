Заммэра Ракова сообщила, что в Москве свободно 42% коек для больных с ковидом
Эпидемиологическая ситуация не даёт столичным властям расслабиться, однако при необходимости они готовы в любой момент развернуть дополнительные резервные мощности, уточнила она.
© Правительство Москвы / М. Мишин
В Москве свободными остаются около 42% больничных коек для лечения людей с коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Несмотря на то что на сегодняшний день у нас свободно семь тысяч коек, это 42% от развёрнутого коечного фонда, мы в любом случае понимаем, что госпитализация будет расти. Да, наверное, не такими темпами, как растёт заболеваемость, но в любом случае будет расти", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Раковой, ситуация с коронавирусом не даёт властям расслабиться, однако столица готова к росту госпитализаций, ведь есть большой запас временных коечных мощностей, которые могут быть открыты в любой момент при необходимости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости ковидом в столице может продлиться ещё две недели. В связи с ухудшением обстановки Роспотребнадзор уже усилил проверки различных объектов и транспорта.
Комментариев: 0