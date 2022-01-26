Заммэра Ракова сообщила, что в Москве свободно 42% коек для больных с ковидом

"Несмотря на то что на сегодняшний день у нас свободно семь тысяч коек, это 42% от развёрнутого коечного фонда, мы в любом случае понимаем, что госпитализация будет расти. Да, наверное, не такими темпами, как растёт заболеваемость, но в любом случае будет расти", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".