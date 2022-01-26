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Заммэра Ракова сообщила, что в Москве свободно 42% коек для больных с ковидом

Эпидемиологическая ситуация не даёт столичным властям расслабиться, однако при необходимости они готовы в любой момент развернуть дополнительные резервные мощности, уточнила она.

26 января, 13:56
<p>© Правительство Москвы / М. Мишин</p>

© Правительство Москвы / М. Мишин

В Москве свободными остаются около 42% больничных коек для лечения людей с коронавирусом. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Несмотря на то что на сегодняшний день у нас свободно семь тысяч коек, это 42% от развёрнутого коечного фонда, мы в любом случае понимаем, что госпитализация будет расти. Да, наверное, не такими темпами, как растёт заболеваемость, но в любом случае будет расти", — сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Более 90% больных коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно

Более 90% больных коронавирусом в Москве лечатся амбулаторно

По словам Раковой, ситуация с коронавирусом не даёт властям расслабиться, однако столица готова к росту госпитализаций, ведь есть большой запас временных коечных мощностей, которые могут быть открыты в любой момент при необходимости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости ковидом в столице может продлиться ещё две недели. В связи с ухудшением обстановки Роспотребнадзор уже усилил проверки различных объектов и транспорта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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