Минздрав разрешил клинические испытания препарата от ковида молнупиравир

Минздрав РФ выдал обнинской химико-фармацевтической компании разрешение на клинические исследования препарата от коронавируса молнупиравир. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешённых клинических испытаний.

В ходе исследований будет дана оценка основных фармакокинетических параметров препарата, безопасности и эффективности в отношении коронавируса у взрослой популяции. В научных мероприятиях примут участие 416 человек, завершить их планируется в декабре 2023 года.