Минздрав разрешил клинические испытания препарата от ковида молнупиравир
Предполагается, что в исследованиях примут участие 416 человек, а завершить оценку безопасности и эффективности лекарства планируется в декабре 2023 года.
© Pexels
Минздрав РФ выдал обнинской химико-фармацевтической компании разрешение на клинические исследования препарата от коронавируса молнупиравир. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешённых клинических испытаний.
В ходе исследований будет дана оценка основных фармакокинетических параметров препарата, безопасности и эффективности в отношении коронавируса у взрослой популяции. В научных мероприятиях примут участие 416 человек, завершить их планируется в декабре 2023 года.
Ранее Лайф рассказывал, что была подана заявка на регистрацию антиковидного лекарства "Мир-19" для амбулаторного лечения. Напомним, что данный препарат был зарегистрирован Минздравом РФ в конце декабря минувшего года. Он разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.
Комментариев: 0