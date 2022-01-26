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Минздрав разрешил клинические испытания препарата от ковида молнупиравир

Предполагается, что в исследованиях примут участие 416 человек, а завершить оценку безопасности и эффективности лекарства планируется в декабре 2023 года.

26 января, 13:42
<p>© Pexels</p>

© Pexels

Минздрав РФ выдал обнинской химико-фармацевтической компании разрешение на клинические исследования препарата от коронавируса молнупиравир. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешённых клинических испытаний.

В ходе исследований будет дана оценка основных фармакокинетических параметров препарата, безопасности и эффективности в отношении коронавируса у взрослой популяции. В научных мероприятиях примут участие 416 человек, завершить их планируется в декабре 2023 года.

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Ранее Лайф рассказывал, что была подана заявка на регистрацию антиковидного лекарства "Мир-19" для амбулаторного лечения. Напомним, что данный препарат был зарегистрирован Минздравом РФ в конце декабря минувшего года. Он разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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