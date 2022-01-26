Голикова: Работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на удалёнку

Российским работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Лайф сообщал, что в связи с распространением ковида власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку. Аналогичные меры были приняты и в Подмосковье. На фоне стремительного распространения нового штамма "омикрон" на дистанционный формат работы перешло даже Правительство РФ.