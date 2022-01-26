Голикова: Работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на удалёнку
Кроме того, регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования.
Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Алексей Даничев / POOL
Российским работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы", — заявила она.
Ранее Лайф сообщал, что в связи с распространением ковида власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку. Аналогичные меры были приняты и в Подмосковье. На фоне стремительного распространения нового штамма "омикрон" на дистанционный формат работы перешло даже Правительство РФ.
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