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Голикова: Работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на удалёнку

Кроме того, регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования.

26 января, 14:32
<p>Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Алексей Даничев / POOL</p>

Татьяна Голикова. Фото © ТАСС / Алексей Даничев / POOL

Российским работодателям необходимо перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Регионам поручено утвердить графики работы образовательных организаций дошкольного и общего образования, работодателям максимально перевести работников на дистанционный режим работы", — заявила она.

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В Минпросвещения назвали условие перевода школ на удалёнку

Ранее Лайф сообщал, что в связи с распространением ковида власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку. Аналогичные меры были приняты и в Подмосковье. На фоне стремительного распространения нового штамма "омикрон" на дистанционный формат работы перешло даже Правительство РФ.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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