Дочь Валентина Юдашкина Галина усомнилась, что отец отойдёт от дел

Дочь модельера Валентина Юдашкина, который ранее заявлял об уходе из бизнеса, усомнилась в возможном завершении его деятельности. Об этом Галина рассказала в беседе с "Газетой.ru".

"Мне кажется, любой человек говорит, что к 60 хочет уйти. Но, если этот человек трудоголик, а Валентин является таким, не думаю, что к 60 он куда-то уйдёт", — сказала она.

Юдашкина, занимающая должность арт-директора бренда Valentin Yudashkin, считает, что работа придаёт её отцу дополнительные силы и является источником жизни.

"Он очень любит этим заниматься. Сейчас у него было особенно много проектов с театрами, а это вообще его любимое дело. Думаю, он так и будет продолжать хотя бы отрисовывать коллекции", — подчеркнула она.

Напомним, что известному российскому художнику-модельеру исполнится 60 лет в 2023 году. Ранее имеющий онкологическое заболевание Валентин Юдашкин всерьёз задумался об уходе и поиске преемника для своего Дома моды. Об этом он рассказывал в эфире шоу "Сегодня вечером" на Первом канале.