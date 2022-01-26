Германия передаст Украине пять тысяч касок

Германия предоставит Украине пять тысяч касок. Об этом на заседании комитета Бундестага сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, пишет DPA.



"Могу подтвердить, что мы завершили проверку запроса украинской стороны и смогли подтвердить поставку пяти тысяч касок. О сроках пока не могу вам сказать", — заявила Ламбрехт.