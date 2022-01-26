Германия передаст Украине пять тысяч касок
Ранее власти страны отказали Эстонии в праве передачи Незалежной вооружения, которое Таллин некогда получил от Берлина. Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот шаг предательством.
Снаряжение для солдат. Фото © Getty Images / Friso Gentsch / picture alliance
Германия предоставит Украине пять тысяч касок. Об этом на заседании комитета Бундестага сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, пишет DPA.
"Могу подтвердить, что мы завершили проверку запроса украинской стороны и смогли подтвердить поставку пяти тысяч касок. О сроках пока не могу вам сказать", — заявила Ламбрехт.
Стоит отметить, что власти ФРГ продолжают выступать против предоставления Киеву оружия. С соответствующими заявлениями выступали немецкий канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок. При этом США и ряд европейских государств требуют от немецкой власти "ясных сигналов в направлении Москвы".
Как ранее сообщал Лайф, Германия отказала Эстонии в праве передачи Украине вооружения, которое Таллин некогда получил от Берлина. Кроме того, комментируя отношения Москвы и Киева, командующий ВМС ФРГ Кай-Ахим Шёнбах заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины. Мэр Киева Виталий Кличко назвал предательством отказ Германии в поставке оружия. Он также был разочарован тем, что ФРГ не позволяет и другим государствам помогать Киеву в вопросе вооружения.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".
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