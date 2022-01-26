Путин: У России есть конкурентные преимущества в майнинге криптовалют. Видео © Telegram-канал SHOT

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что у России есть конкурентные преимущества в майнинге криптовалют, и сообщил, что знает об идущей дискуссии на этот счёт.

"Знаком с дискуссией, которая идёт на этот счёт. Этими вопросами занимается Центробанк. ЦБ не стоит на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности", — сказал глава государства.

Путин отметил, что у Банка России есть своя позиция по поводу криптовалют, которая ориентируется на мнения экспертов, считающих, что расширение этого вида деятельности несёт определённые риски, прежде всего для граждан страны. При этом у России есть определённые конкурентные преимущества, заметил президент, особое внимание обратив на майнинг, ведь у страны есть профицит электроэнергии и хорошо подготовленные квалифицированные кадры.

"Я попросил бы правительство и ЦБ прийти к единому мнению и провести дискуссию", — добавил Путин, отметив, что будет ждать информацию о результатах.