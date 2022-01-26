Матери погибшего на сцене Большого театра артиста выплатили миллион рублей
Адвокат женщины напомнил, что ей положена ещё одна выплата в соответствии с трёхсторонним соглашением между Правительством Москвы, работодателями и профсоюзами.
Евгений Кулеш — артист, погибший на сцене Большого театра © VK / kulya_1983
Фонд социального страхования выплатил компенсацию матери погибшего на сцене во время оперы "Садко" артиста Евгения Кулеша. Об этом сообщил Лайфу адвокат женщины Андрей Алёшкин.
"Компенсацию в миллион рублей она (мать. — Прим. ред.) получила от Фонда социального страхования. Это страховая премия в связи с тем, что случай признан страховым", — сказал юрист.
Адвокат напомнил, что женщине положена ещё одна выплата, согласно трёхстороннему соглашению между Правительством Москвы, работодателями и профсоюзами. Мать артиста надеется получить её от Большого театра.
Напомним, трагедия произошла вечером 9 октября 2021 года через несколько минут после начала оперы "Садко". Опускающаяся декорация ударила актёра по голове. После этого занавес резко закрыли и объявили антракт. Спустя полчаса администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам и попросила зрителей покинуть зал. Погибшим оказался 38-летний актёр миманса Евгений Кулеш. Он скончался в здании театра до приезда медиков.
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