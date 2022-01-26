Матери погибшего на сцене Большого театра артиста выплатили миллион рублей

Фонд социального страхования выплатил компенсацию матери погибшего на сцене во время оперы "Садко" артиста Евгения Кулеша. Об этом сообщил Лайфу адвокат женщины Андрей Алёшкин.

"Компенсацию в миллион рублей она (мать. — Прим. ред.) получила от Фонда социального страхования. Это страховая премия в связи с тем, что случай признан страховым", — сказал юрист.

Адвокат напомнил, что женщине положена ещё одна выплата, согласно трёхстороннему соглашению между Правительством Москвы, работодателями и профсоюзами. Мать артиста надеется получить её от Большого театра.