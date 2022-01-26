Васильев: "Единая Россия" просит власти страны помочь ДНР и ЛНР военными поставками

По его словам, осуществляемый Западом сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. И в связи с этим Москву очень беспокоит вопрос защиты жизни граждан РФ в народных республиках.

Владимир Васильев просит руководство России помочь ДНР и ЛНР военными поставками. Видео © Телеграм-канал "Единая Россия. Официально"

Глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев обратился к руководству РФ с предложением помочь ДНР и ЛНР военными поставками в свете "накачивания" Украины западным летальным оружием и подготовки Киева к боевым действиям против мирных граждан.

"Истребления людей мы не можем допустить. Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит. Поэтому мы слышим только о санкциях и о поступающих вооружениях в зону конфликта. Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", — отметил он.