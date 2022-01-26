Васильев: "Единая Россия" просит власти страны помочь ДНР и ЛНР военными поставками
По его словам, осуществляемый Западом сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. И в связи с этим Москву очень беспокоит вопрос защиты жизни граждан РФ в народных республиках.
Владимир Васильев просит руководство России помочь ДНР и ЛНР военными поставками. Видео © Телеграм-канал "Единая Россия. Официально"
Глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев обратился к руководству РФ с предложением помочь ДНР и ЛНР военными поставками в свете "накачивания" Украины западным летальным оружием и подготовки Киева к боевым действиям против мирных граждан.
"Истребления людей мы не можем допустить. Мы долго ждали, пока разумное решение восторжествует в Вашингтоне, но этого не происходит. Поэтому мы слышим только о санкциях и о поступающих вооружениях в зону конфликта. Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас очень беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР", — отметил он.
В связи с этим партия после консультации в Совете Думы и во фракции обращается к руководству страны с просьбой оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок "необходимой для сдерживания агрессии военной продукции", а также принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе: обстановка в регионе напоминает предвоенную, украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил и о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.
Владимир Васильев. Фото © ТАСС / Елена Афонина