В Санкт-Петербурге в ДТП с маршруткой и фурой пострадало 19 человек

Кадры с места столкновения маршрутки и фуры в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

На Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение маршрутки и большегруза. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в результате аварии пострадало 19 человек.

На кадрах с места происшествия видно, что на дороге разбросаны обломки транспорта. В результате ДТП дверь с водительской стороны маршрутки оторвалась полностью и также отлетела в сторону.

По данным источника Лайфа, водитель фуры решил развернуться и двигаться в обратную сторону, а когда стал поворачивать налево, в кабину врезался пассажирский транспорт. Уточняется, что водитель большегруза получил тяжёлые травмы, есть подозрения на перелом позвоночника. По словам очевидцев, из-за сильного удара мужчина, находившийся за рулём маршрутки, вылетел на проезжую часть. Всего, по данным Лайфа, один из 19 пострадавших находится в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.