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В Санкт-Петербурге в ДТП с маршруткой и фурой пострадало 19 человек

По данным Лайфа, один человек, получивший травмы, находится в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

26 января, 14:02

Последствия столкновения фуры и маршрутки в Санкт-Петербурге © LIFE

Кадры с места столкновения маршрутки и фуры в Санкт-Петербурге. Видео © LIFE

На Московском шоссе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло столкновение маршрутки и большегруза. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в результате аварии пострадало 19 человек.

На кадрах с места происшествия видно, что на дороге разбросаны обломки транспорта. В результате ДТП дверь с водительской стороны маршрутки оторвалась полностью и также отлетела в сторону.

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По данным источника Лайфа, водитель фуры решил развернуться и двигаться в обратную сторону, а когда стал поворачивать налево, в кабину врезался пассажирский транспорт. Уточняется, что водитель большегруза получил тяжёлые травмы, есть подозрения на перелом позвоночника. По словам очевидцев, из-за сильного удара мужчина, находившийся за рулём маршрутки, вылетел на проезжую часть. Всего, по данным Лайфа, один из 19 пострадавших находится в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести.

Ранее Лайф рассказывал, что пьяный сахалинец въехал в машину ДПС, пытаясь скрыться от погони. Перед этим житель острова выполнил так называемый полицейский разворот, чтобы быстро обойти полицейский автомобиль, но не учёл его габариты.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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