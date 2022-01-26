Народная милиция ЛНР ожидает, что ВСУ попытаются окружить Луганск

Вооружённые силы Украины в случае возобновления конфликта в Донбассе попытаются окружить Луганск, как это было летом 2014 года. Об этом заявил в среду начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, передаёт агентство "Луганскинформцентр".

"Безусловно, как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска и отсечения путей сообщения с тыловыми районами республики, а также путей сообщения между ДНР и ЛНР в районе города Дебальцево", — заявил Лещенко.