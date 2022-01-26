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Народная милиция ЛНР ожидает, что ВСУ попытаются окружить Луганск

Кроме того, в Донбассе опасаются отсечения сообщения между ДНР и ЛНР в районе города Дебальцево. Такие же задачи стояли перед украинской армией в 2014-м.

26 января, 14:00

Луганская область. Военнослужащий Народной милиции. Фото © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы Украины в случае возобновления конфликта в Донбассе попытаются окружить Луганск, как это было летом 2014 года. Об этом заявил в среду начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, передаёт агентство "Луганскинформцентр".

"Безусловно, как и в 2014 году, ключевой для Украины станет задача полного окружения Луганска и отсечения путей сообщения с тыловыми районами республики, а также путей сообщения между ДНР и ЛНР в районе города Дебальцево", — заявил Лещенко.

Напомним, что в Народной милиции ЛНР уже заявляли о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению в Донбассе, обстановка в регионе напоминает предвоенную: украинские войска активизировались по всей стране. По данным ЛНР, Украина стягивает военную технику к линии соприкосновения: реактивные системы залпового огня, самоходную и гаубичную артиллерию. Также фиксируется прибытие групп спецназа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил также о направлении ВСУ противотанковых ракет Javelin в Донбасс.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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