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В Норильске пассажиры в метель застряли в автобусе с разбитым окном из-за аварии

В настоящий момент движение на участке перекрыто, туда пускается только спецтехника. Там сейчас дежурят сотрудники ГИБДД.

26 января, 13:54

Пассажиров, которые застряли в автобусе из-за ДТП, замело снегом. Скриншот © t.me / "Мобильный репортёр official"

Пассажиров, которые застряли в автобусе из-за ДТП, замело снегом. Видео © t.me / "Мобильный репортёр official"

В Красноярском крае на трассе между Норильском и аэропортом Алыкель автобус попал в массовое ДТП во время метели, и его пассажиры оказались в ловушке. При этом в транспорте в результате аварии оказалось разбито окно.

Как сообщает NGS24.ru, сначала МАЗ въехал в самосвал, а потом в них врезался один автобус, затем — второй. Из-за удара разбилось окно в первом автобусе. Пассажиров уже вывезли транспортом повышенной проходимости.

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На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на улице метёт метель, а в автомобиле пробито стекло. Пассажиры сидят в салоне, однако от снега это не особо спасает. Движение на данном участке перекрыто. Кроме того, на участке сотрудники ГИБДД уже организовали дежурство. К месту дорожного происшествия и затора пускается только спецтехника.

Ранее Лайф писал, что пьяный сахалинец въехал в машину ДПС, пытаясь скрыться от погони. Перед этим житель острова выполнил так называемый полицейский разворот, чтобы быстро обойти автомобиль, но не учёл его габариты.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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