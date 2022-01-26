В Норильске пассажиры в метель застряли в автобусе с разбитым окном из-за аварии

Пассажиров, которые застряли в автобусе из-за ДТП, замело снегом. Видео © t.me / "Мобильный репортёр official"

В Красноярском крае на трассе между Норильском и аэропортом Алыкель автобус попал в массовое ДТП во время метели, и его пассажиры оказались в ловушке. При этом в транспорте в результате аварии оказалось разбито окно.

Как сообщает NGS24.ru, сначала МАЗ въехал в самосвал, а потом в них врезался один автобус, затем — второй. Из-за удара разбилось окно в первом автобусе. Пассажиров уже вывезли транспортом повышенной проходимости.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что на улице метёт метель, а в автомобиле пробито стекло. Пассажиры сидят в салоне, однако от снега это не особо спасает. Движение на данном участке перекрыто. Кроме того, на участке сотрудники ГИБДД уже организовали дежурство. К месту дорожного происшествия и затора пускается только спецтехника.