Сенатор Михайлов предложил разрешить усыплять особо опасных бродячих собак

Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов совместно с коллегами готовит проект закона, который предусматривает усыпление особо опасных собак при необходимости. Об этом он рассказал в ходе заседания Совета Федерации.

"Считаем, что необходимо внести в законодательство изменения, позволяющие органам местного самоуправления и органам государственной власти субъектов РФ реализовывать мероприятия не только по отлову, изоляции, а в определённых случаях и усыплять особо агрессивных, бродячих собак", — сказал парламентарий, назвав эту меру вынужденной и даже необходимой.