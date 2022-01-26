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Сенатор Михайлов предложил разрешить усыплять особо опасных бродячих собак

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала коллег подключаться и побыстрее подготовить уточнения в законодательство. Когда документ будет готов, его планируют внести в Госдуму.

26 января, 13:46
<p>© Pixabay</p>

© Pixabay

Сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов совместно с коллегами готовит проект закона, который предусматривает усыпление особо опасных собак при необходимости. Об этом он рассказал в ходе заседания Совета Федерации.

"Считаем, что необходимо внести в законодательство изменения, позволяющие органам местного самоуправления и органам государственной власти субъектов РФ реализовывать мероприятия не только по отлову, изоляции, а в определённых случаях и усыплять особо агрессивных, бродячих собак", — сказал парламентарий, назвав эту меру вынужденной и даже необходимой.

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Также Михайлов высказался за повышение ответственности граждан, выбрасывающих питомцев на улицу. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко призвала коллег подключаться и побыстрее подготовить уточнения в законодательство. Когда документ будет готов, его планируют внести в Госдуму.

Лайф уже сообщал, что в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на местных жителей, в том числе на детей. Так, на Сахалине бездомные собаки напали на двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. В Подмосковье хаски вцепился в лицо четырёхлетнему мальчику на глазах у матери. Однако самая громкая трагедия последних дней произошла в Забайкалье, где в селе Домна 22 января семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы. Разъярённые жители сами стали ликвидировать бродячих животных.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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