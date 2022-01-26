Российский теннисист Даниил Медведев признался, что матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом был не лучшим в его исполнении, а победить ему помогло воспоминание о Новаке Джоковиче.

"Я провёл не лучшую игру, так как Феликс играл потрясающе. Он великолепно подавал, гонял меня по всему корту. Я не знал, что с ним делать. Не знаю, понравятся ли людям эти слова, но в какой-то момент я спросил себя: "А что бы сделал Новак Джокович?" — заявил Медведев сразу после матча.