"Я провёл не лучшую игру": Медведев вспомнил Джоковича и рассказал, что ему помогло выйти в полуфинал Australian Open
За выход в решающий матч турнира россиянин поборется с греком Стефаносом Циципасом, который переиграл итальянца Янника Синнера.
Фото © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS, EPA / JAMES ROSS
Российский теннисист Даниил Медведев признался, что матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом был не лучшим в его исполнении, а победить ему помогло воспоминание о Новаке Джоковиче.
"Я провёл не лучшую игру, так как Феликс играл потрясающе. Он великолепно подавал, гонял меня по всему корту. Я не знал, что с ним делать. Не знаю, понравятся ли людям эти слова, но в какой-то момент я спросил себя: "А что бы сделал Новак Джокович?" — заявил Медведев сразу после матча.
Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Australian Open, отыграв два сета в матче против канадца Феликса Оже-Альяссима.
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