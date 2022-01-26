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"Я провёл не лучшую игру": Медведев вспомнил Джоковича и рассказал, что ему помогло выйти в полуфинал Australian Open

За выход в решающий матч турнира россиянин поборется с греком Стефаносом Циципасом, который переиграл итальянца Янника Синнера.

26 января, 14:15

Фото © ТАСС / EPA / DEAN LEWINS, EPA / JAMES ROSS

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что матч с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом был не лучшим в его исполнении, а победить ему помогло воспоминание о Новаке Джоковиче.

"Я провёл не лучшую игру, так как Феликс играл потрясающе. Он великолепно подавал, гонял меня по всему корту. Я не знал, что с ним делать. Не знаю, понравятся ли людям эти слова, но в какой-то момент я спросил себя: "А что бы сделал Новак Джокович?" — заявил Медведев сразу после матча.

Великий матч: Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open

Великий матч: Медведев обыграл канадца Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Australian Open

Ранее Лайф сообщал, что Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Australian Open, отыграв два сета в матче против канадца Феликса Оже-Альяссима.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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