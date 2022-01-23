Что стало с участницами шоу "Ты — супермодель", променявшими подиум на свиноферму и парикмахерскую

Ксения Кахнович

Фото © VK / supermodel_sts, Wikimedia Commons / Ed Kavishe

17-летнюю Ксению Кахнович скаут модельного агентства заметил в супермаркете. Ей предложили работу в Европе, но подготовка документов затянулась, и девушке посоветовали для подстраховки принять участие в новом телешоу "Ты — супермодель". В итоге она обошла всех конкуренток, но отказалась от главного приза — контракта с модельным агентством Next, потому что на тот момент у неё уже было действующее соглашение с агентством IMG.

Фото © VK / supermodel_sts, кадр видео YouTube / FTV HOT

Затем были Париж, Сидней, Милан и Нью-Йорк. Ксения успела посотрудничать с Джоном Гальяно, Versace, Dolce & Gabbana и Louis Vuitton. После пяти лет работы моделью она решила отдохнуть от подиумов и фотосессий, переехала с мужем во Флоренцию и выучилась на дизайнера интерьеров. Затем Ксения какое-то время провела в США и в конце концов обосновалась в Финляндии, где окончательно завершила карьеру, став парфюмером.

Юлия Олейник

Фото © VK / supermodel_sts, Instagram / jujuoleynik

После отказа Ксении Кахнович в Next пригласили работать финалистку шоу Юлию Олейник. Она пришла на проект 15-летним подростком, а после его завершения 10 лет проработала моделью. В её портфолио — сотрудничество с Жан-Полем Готье, брендом Hermès и журналом Chaos. В Париже девушка познакомилась со своим мужем.

Фото © VK / supermodel_sts, Instagram / jujuoleynik

В 2015 году Олейник вернулась в Самару и устроилась в барбершоп. Сейчас Юлии 34 года, у неё четверо детей. О модельном бизнесе девушка вспоминает без ностальгии: говорит, что ей это никогда не нравилось.

Евгения Толстикова

Фото © VK / supermodel_sts, Instagram / evgeniyatolstikova

Евгения Толстикова была самой "возрастной" участницей шоу: девушке был уже 21 год, когда она решила стать моделью. После проекта Толстикова осталась в Москве, поэтому её все узнавали на улице. Евгения участвовала в показах Roberto Cavalli и Giorgio Armani, работала с российскими модельерами Игорем Гуляевым и Юлией Далакян.

Фото © VK / supermodel_sts, Instagram / evgeniyatolstikova