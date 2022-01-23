Что стало с участницами шоу "Ты — супермодель", променявшими подиум на свиноферму и парикмахерскую
Реалити о девушках, мечтающих стать манекенщицами, выходило в эфир с 2004 по 2007 год на телеканале СТС, и сегодня самые яркие из них самореализуются отнюдь не в мире моды.
Кадр видео © YouTube / FTV HOT, фото © Instagram / jujuoleynik, evgeniyatolstikova
Ксения Кахнович
Фото © VK / supermodel_sts, Wikimedia Commons / Ed Kavishe
17-летнюю Ксению Кахнович скаут модельного агентства заметил в супермаркете. Ей предложили работу в Европе, но подготовка документов затянулась, и девушке посоветовали для подстраховки принять участие в новом телешоу "Ты — супермодель". В итоге она обошла всех конкуренток, но отказалась от главного приза — контракта с модельным агентством Next, потому что на тот момент у неё уже было действующее соглашение с агентством IMG.
Фото © VK / supermodel_sts, кадр видео YouTube / FTV HOT
Затем были Париж, Сидней, Милан и Нью-Йорк. Ксения успела посотрудничать с Джоном Гальяно, Versace, Dolce & Gabbana и Louis Vuitton. После пяти лет работы моделью она решила отдохнуть от подиумов и фотосессий, переехала с мужем во Флоренцию и выучилась на дизайнера интерьеров. Затем Ксения какое-то время провела в США и в конце концов обосновалась в Финляндии, где окончательно завершила карьеру, став парфюмером.
Юлия Олейник
После отказа Ксении Кахнович в Next пригласили работать финалистку шоу Юлию Олейник. Она пришла на проект 15-летним подростком, а после его завершения 10 лет проработала моделью. В её портфолио — сотрудничество с Жан-Полем Готье, брендом Hermès и журналом Chaos. В Париже девушка познакомилась со своим мужем.
В 2015 году Олейник вернулась в Самару и устроилась в барбершоп. Сейчас Юлии 34 года, у неё четверо детей. О модельном бизнесе девушка вспоминает без ностальгии: говорит, что ей это никогда не нравилось.
Евгения Толстикова
Евгения Толстикова была самой "возрастной" участницей шоу: девушке был уже 21 год, когда она решила стать моделью. После проекта Толстикова осталась в Москве, поэтому её все узнавали на улице. Евгения участвовала в показах Roberto Cavalli и Giorgio Armani, работала с российскими модельерами Игорем Гуляевым и Юлией Далакян.
Через пару лет после окончания шоу остроумный бойфренд подарил модели, родившейся в год Свиньи, совхоз "Ильинский". Её подопечными стали сотни свиней и коров, которые первое время приводили Евгению в полный восторг. Но предприятие оказалось убыточным — и его пришлось продать. Затем модель вышла замуж и стала матерью. На подиумы её уже никто не звал, поэтому девушка решила сменить род занятий: она открыла детскую модельную школу и мечтает о работе на телевидении.
Комментариев: 0