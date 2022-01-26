Голикова призвала ввести ограничения из-за "омикрона" в регионах, где их ещё нет

Российским регионам, где на данный момент не действуют ограничительные меры из-за стремительного распространения штамма коронавируса "омикрон", необходимо ввести соответствующие меры. С таким призывом выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ещё большая нагрузка нам предстоит, мы это видим по развитию ситуации. Я хочу ещё раз обратиться к регионам страны: там, где ещё не приняты ограничительные меры, просьба эти ограничительные меры принять с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологического благополучия", — сказала вице-премьер на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ утвердило план по борьбе с "омикроном". Согласно поручению Михаила Мишустина, руководители регионов лично должны обеспечить его исполнение.