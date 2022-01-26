НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Ещё две представительницы нашей страны сумели оказаться в пятёрке лучших.

26 января, 14:34

Евгения Буртасова. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Россиянка Евгения Буртасова стала победительницей чемпионата Европы в немецком Арбере, став лучшей в индивидуальной гонке на 15 километров.

Россиянка сумела чисто отстреляться на всех четырёх рубежах и выиграла более 12 секунд у представительницы Молдавии Алины Стремоус. Тройку лучших замкнула ещё одна спортсменка из России — Наталья Гербулова.

Биатлонист Бабиков взял серебро чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Биатлонист Бабиков взял серебро чемпионата Европы в индивидуальной гонке

Отметим, что в топ-5 сумела попасть и Виктория Сливко, которой забраться выше помешал допущенный на третьей стрельбе промах.

Ранее первую медаль на турнире нашей сборной принёс Антон Бабиков, который по итогам индивидуальной гонки на 20 километров сумел занять второе место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1