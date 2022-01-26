Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке

Россиянка Евгения Буртасова стала победительницей чемпионата Европы в немецком Арбере, став лучшей в индивидуальной гонке на 15 километров.

Россиянка сумела чисто отстреляться на всех четырёх рубежах и выиграла более 12 секунд у представительницы Молдавии Алины Стремоус. Тройку лучших замкнула ещё одна спортсменка из России — Наталья Гербулова.

Отметим, что в топ-5 сумела попасть и Виктория Сливко, которой забраться выше помешал допущенный на третьей стрельбе промах.