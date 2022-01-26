Буртасова стала чемпионкой Европы по биатлону в индивидуальной гонке
Ещё две представительницы нашей страны сумели оказаться в пятёрке лучших.
Евгения Буртасова. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Россиянка Евгения Буртасова стала победительницей чемпионата Европы в немецком Арбере, став лучшей в индивидуальной гонке на 15 километров.
Россиянка сумела чисто отстреляться на всех четырёх рубежах и выиграла более 12 секунд у представительницы Молдавии Алины Стремоус. Тройку лучших замкнула ещё одна спортсменка из России — Наталья Гербулова.
Отметим, что в топ-5 сумела попасть и Виктория Сливко, которой забраться выше помешал допущенный на третьей стрельбе промах.
Ранее первую медаль на турнире нашей сборной принёс Антон Бабиков, который по итогам индивидуальной гонки на 20 километров сумел занять второе место.
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