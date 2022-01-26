Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился в России до 64,2%
По словам вице-премьера Голиковой, основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных граждан и переболевших полгода назад.
Фото © Агентство "Москва"
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снижается в ряде регионов России. Об этом на совещании у президента Владимира Путина в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2% и в ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", — уточнила она.
Напомним, что на прошлой неделе (21 января) Голикова информировала журналистов, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составлял 64,4%.
Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.
Тем временем Минздрав выпустил памятку для россиян на случай заражения ковидом в лёгкой форме. В документе говорится, что в случае положительного результата мазка лечение не требуется вакцинированным менее шести месяцев назад или недавно переболевшим.
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