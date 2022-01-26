Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился в России до 64,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снижается в ряде регионов России. Об этом на совещании у президента Владимира Путина в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 64,2% и в ряде регионов, к сожалению, имеет тенденцию к снижению. Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", — уточнила она.

Напомним, что на прошлой неделе (21 января) Голикова информировала журналистов, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составлял 64,4%.

Ранее Лайф сообщал, что в России за сутки госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Число госпитализаций увеличилось в 34 регионах и снизилось в 49. Выздоровело за тот же срок 28 197 пациентов, умерло 657.