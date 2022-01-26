Госдума приняла в I чтении законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования
Согласно поправкам, дистанционное голосование на выборах всех уровней будет проходить с использованием государственной автоматизированной системы "Выборы" или других информационных систем.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех российских регионов и на выборах всех уровней. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Поправки вносятся в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Согласно законопроекту, онлайн-голосование на выборах всех уровней будет проходить только с использованием государственной автоматизированной системы "Выборы" или других информационных систем.
В документе также уточняется, что требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ.
"При этом предусматривается обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизация результатов волеизъявления, их зашифрование при проведении голосования и расшифрование после его завершения", — говорится в пояснительной записке.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении. Если документ, предусматривающий введение одноуровневой системы муниципальной власти, одобрят окончательно, он вступит в силу с 1 января следующего года.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"