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Регион
Опубликовано 26 января 2022, 17:48

Госдума приняла в I чтении законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования

Согласно поправкам, дистанционное голосование на выборах всех уровней будет проходить с использованием государственной автоматизированной системы "Выборы" или других информационных систем.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех российских регионов и на выборах всех уровней. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Согласно законопроекту, онлайн-голосование на выборах всех уровней будет проходить только с использованием государственной автоматизированной системы "Выборы" или других информационных систем.

Эксперты рекомендовали прописать в законе алгоритм общественного контроля за ДЭГ
Эксперты рекомендовали прописать в законе алгоритм общественного контроля за ДЭГ

В документе также уточняется, что требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ.

"При этом предусматривается обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизация результатов волеизъявления, их зашифрование при проведении голосования и расшифрование после его завершения", — говорится в пояснительной записке.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении. Если документ, предусматривающий введение одноуровневой системы муниципальной власти, одобрят окончательно, он вступит в силу с 1 января следующего года.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Ирина Мусина
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