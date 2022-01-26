Госдума приняла в I чтении законопроект о единых правилах проведения онлайн-голосования

Согласно поправкам, дистанционное голосование на выборах всех уровней будет проходить с использованием государственной автоматизированной системы "Выборы" или других информационных систем.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий единые правила проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для всех российских регионов и на выборах всех уровней. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки вносятся в ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ". Согласно законопроекту, онлайн-голосование на выборах всех уровней будет проходить только с использованием государственной автоматизированной системы "Выборы" или других информационных систем.

В документе также уточняется, что требования к сертифицированным государственным информсистемам для онлайн-голосования будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ.

"При этом предусматривается обязательное прохождение процедур идентификации, аутентификации и подтверждения личности, а также анонимизация результатов волеизъявления, их зашифрование при проведении голосования и расшифрование после его завершения", — говорится в пояснительной записке.