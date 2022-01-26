Сенатор Цеков поддержал слова Лаврова о потере генсеком НАТО связи с реальностью
Парламентарий отметил, что министр уже не первый раз характеризует Столтенберга как человека, который является ястребом, уничтожающим почти всё, что связано с улучшением отношений между альянсом и РФ.
Здание Совета Федерации России. Фото © ТАСС / Михаил Почуев
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью.
"Конечно, он (Сергей Лавров. — Прим. Лайфа) прав. Он всегда очень чётко формулирует те проблемы, которые имеются в международных отношениях, очень чётко характеризует деятельность НАТО, ЕС и США. Очень чётко определяет их ошибки и говорит о том, что будем делать мы", — пояснил собеседник Лайфа.
Цеков отметил, что Лавров уже не первый раз характеризует Столтенберга как человека, который является ястребом, уничтожающим практически всё, что связано с улучшением отношений между НАТО и Россией.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не видит признаков деэскалации на границе с Украиной. По версии генсека альянса, ситуация обратная — российские военные якобы продолжают укреплять свои позиции.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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