Сенатор Цеков поддержал слова Лаврова о потере генсеком НАТО связи с реальностью

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью.

"Конечно, он (Сергей Лавров. — Прим. Лайфа) прав. Он всегда очень чётко формулирует те проблемы, которые имеются в международных отношениях, очень чётко характеризует деятельность НАТО, ЕС и США. Очень чётко определяет их ошибки и говорит о том, что будем делать мы", — пояснил собеседник Лайфа.

Цеков отметил, что Лавров уже не первый раз характеризует Столтенберга как человека, который является ястребом, уничтожающим практически всё, что связано с улучшением отношений между НАТО и Россией.