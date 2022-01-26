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Сенатор Цеков поддержал слова Лаврова о потере генсеком НАТО связи с реальностью

Парламентарий отметил, что министр уже не первый раз характеризует Столтенберга как человека, который является ястребом, уничтожающим почти всё, что связано с улучшением отношений между альянсом и РФ.

26 января, 14:46

Здание Совета Федерации России. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг давно потерял связь с реальностью.

"Конечно, он (Сергей Лавров. — Прим. Лайфа) прав. Он всегда очень чётко формулирует те проблемы, которые имеются в международных отношениях, очень чётко характеризует деятельность НАТО, ЕС и США. Очень чётко определяет их ошибки и говорит о том, что будем делать мы", — пояснил собеседник Лайфа.

Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине

Цеков отметил, что Лавров уже не первый раз характеризует Столтенберга как человека, который является ястребом, уничтожающим практически всё, что связано с улучшением отношений между НАТО и Россией.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не видит признаков деэскалации на границе с Украиной. По версии генсека альянса, ситуация обратная — российские военные якобы продолжают укреплять свои позиции.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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