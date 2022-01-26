Трамп объявил себя следующим президентом США во время игры в гольф

Трамп объявил себя 47-м президентом США во время игры в гольф. Видео © Instagram / theyeshivaworld

Экс-лидер США Дональд Трамп во время игры в гольф заявил, что именно он будет следующим президентом, сообщает газета New York Post. В пресс-службе политика это заявление пока не прокомментировали.

Утром в соцсетях распространился видеоролик, где Трамп играет в гольф. В ходе очередного розыгрыша один из его партнёров заявил, что "подошла очередь 45-го президента США", на что бывший глава Белого дома не без иронии ответил: "45-го и 47-го".

"Было бы здорово", — прокомментировал его слова один из игроков. Когда именно видео было снято и предназначалась ли эта запись для публичного распространения, неизвестно.

Трамп уже не раз намекал, что снова готов бороться за пост президента Соединённых Штатов, однако напрямую об этом ещё не заявлял. Свою позицию он объяснял тем, что в случае объявления о президентских амбициях к нему будут применяться ужесточённые требования в области налогообложения.