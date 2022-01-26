Трамп объявил себя следующим президентом США во время игры в гольф
Политик не раз намекал, что вновь будет бороться за пост главы Белого дома, но напрямую об этом ещё не заявлял. Однако, когда была сделана запись игры, пока не известно.
Кадр из видео © Instagram / theyeshivaworld
Трамп объявил себя 47-м президентом США во время игры в гольф. Видео © Instagram / theyeshivaworld
Экс-лидер США Дональд Трамп во время игры в гольф заявил, что именно он будет следующим президентом, сообщает газета New York Post. В пресс-службе политика это заявление пока не прокомментировали.
Утром в соцсетях распространился видеоролик, где Трамп играет в гольф. В ходе очередного розыгрыша один из его партнёров заявил, что "подошла очередь 45-го президента США", на что бывший глава Белого дома не без иронии ответил: "45-го и 47-го".
"Было бы здорово", — прокомментировал его слова один из игроков. Когда именно видео было снято и предназначалась ли эта запись для публичного распространения, неизвестно.
Трамп уже не раз намекал, что снова готов бороться за пост президента Соединённых Штатов, однако напрямую об этом ещё не заявлял. Свою позицию он объяснял тем, что в случае объявления о президентских амбициях к нему будут применяться ужесточённые требования в области налогообложения.
Ранее экс-глава Белого дома заявил, что при нём проблем с Украиной не было из-за хороших отношений с Путиным. Также политик затронул тему санкций, посчитав, что ограничительные меры "не слишком много значат для России".
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