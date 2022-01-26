Суд признал законным домашний арест дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом
Мужчина обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за которую грозит до десяти лет тюрьмы. При этом ранее эксперты не нашли яд в ягоде.
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Московский городской суд признал законным продление ещё на три месяца срока домашнего ареста дезинсектора Антона Котова, которого обвиняют в смертельном отравлении двух человек арбузом в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу суда.
"Постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения", — цитирует агентство представителя пресс-службы.
Дезинсектор Антон Котов после заседания суда, где его меру пресечения в виде домашнего ареста признали законной. Видео © Telegram-канал SHOT
Напомним, что в декабре минувшего года Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия продлил Котову срок домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Он обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за которую грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее адвокат обвиняемого Андрей Сергеев сообщил, что экспертам не удалось установить яд в арбузе, которым насмерть отравились две москвички. При этом нитриты и нитраты, которые используют в работе дезинсекторы, отсутствуют.
Напомним, 10 сентября в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина "Магнит". В остатках ягоды, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 39-летний сотрудник частной компании, которая проводила обработку в магазине "Магнит", где погибшие купили арбуз, был задержан. Правда, в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции не верят ни в Роспотребнадзоре, ни опрошенные Лайфом эксперты. 11 октября суд изменил меру пресечения дезинсектору. Его отправили под домашний арест.
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