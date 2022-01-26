Суд признал законным домашний арест дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом

Московский городской суд признал законным продление ещё на три месяца срока домашнего ареста дезинсектора Антона Котова, которого обвиняют в смертельном отравлении двух человек арбузом в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения", — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Дезинсектор Антон Котов после заседания суда, где его меру пресечения в виде домашнего ареста признали законной. Видео © Telegram-канал SHOT

Напомним, что в декабре минувшего года Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия продлил Котову срок домашнего ареста до 10 марта 2022 года. Он обвиняется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, за которую грозит до десяти лет лишения свободы.