В Ростовской области из-за ковида отправят на удалёнку 30% госслужащих

Власти Ростовской области усиливают антиковидные меры на фоне распространения коронавируса. В частности, на удалённый режим работы будет направлено не менее 30% государственных служащих. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Не менее 30% работников госорганов Ростовской области, работников местного самоуправления, подведомственных им организаций переводятся на дистанционную работу", — сказал он.

Кроме того, планируется снизить посещение гражданами мест общественного питания, приостановить работу танцевальных площадок и проведение спортивных и зрелищных мероприятий, выступлений музыкантов в закрытых помещениях. Исключением станут профессиональные спортивные состязания и работа театров.

По словам Голубева, сейчас документ находится на визировании и будет подписан в ближайшее время. В числе прочих мер планируется развернуть дополнительный койки в госпиталях.