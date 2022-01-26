В Ростовской области из-за ковида отправят на удалёнку 30% госслужащих
Кроме того, планируется ограничить посещение гражданами мест общественного питания, а также проведение различных мероприятий в закрытых помещениях.
Фото © Shutterstock
Власти Ростовской области усиливают антиковидные меры на фоне распространения коронавируса. В частности, на удалённый режим работы будет направлено не менее 30% государственных служащих. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"Не менее 30% работников госорганов Ростовской области, работников местного самоуправления, подведомственных им организаций переводятся на дистанционную работу", — сказал он.
Кроме того, планируется снизить посещение гражданами мест общественного питания, приостановить работу танцевальных площадок и проведение спортивных и зрелищных мероприятий, выступлений музыкантов в закрытых помещениях. Исключением станут профессиональные спортивные состязания и работа театров.
По словам Голубева, сейчас документ находится на визировании и будет подписан в ближайшее время. В числе прочих мер планируется развернуть дополнительный койки в госпиталях.
Ранее Лайф рассказал, что в Петербурге несовершеннолетним запретили ходить в музеи, кинотеатры и зоопарки. Также на удалёнку отправили все дополнительные общеобразовательные программы, проводящиеся вне школ, а иные запреты и ограничения продлили до 31 марта.
Комментариев: 0