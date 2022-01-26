Психотерапевт Алексеева дала советы жертвам слива интимных фото в Сеть
По словам специалиста, подобные действия вызывают у людей чувство стыда, страха, злости и уязвимости. Сознание в такие моменты "переворачивает" правых и виноватых, с чем необходимо бороться.
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Жертвам порномести в случае слива их интимных фото стоит отказаться от пользования соцсетями, не читать комментарии и сообщения. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Алёна Алексеева.
"Важно беречь нервную систему от возможных новых потрясений", — подчеркнула психолог.
По словам специалиста, слив интимных фото в Интернет вызывает у жертвы чувство стыда, страха, злости и уязвимости. Сознание в такие моменты "переворачивает" правых и виноватых. С разрешением спора в голове поможет осознание, что преступное действие совершил другой человек, а не пострадавший.
Из-за публикации фотографий откровенного содержания жертва старается спрятаться, закрыться и "буквально исчезнуть". Вдобавок к этому состояние человека ухудшается несправедливой виной, когда он внушает себе, что сам недоглядел, попался и поступил глупо. Необходимо осознать это и бороться с подобными мыслями в голове, уверяет Алексеева.
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