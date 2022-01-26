Психотерапевт Алексеева дала советы жертвам слива интимных фото в Сеть

Жертвам порномести в случае слива их интимных фото стоит отказаться от пользования соцсетями, не читать комментарии и сообщения. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Алёна Алексеева.

"Важно беречь нервную систему от возможных новых потрясений", — подчеркнула психолог.

По словам специалиста, слив интимных фото в Интернет вызывает у жертвы чувство стыда, страха, злости и уязвимости. Сознание в такие моменты "переворачивает" правых и виноватых. С разрешением спора в голове поможет осознание, что преступное действие совершил другой человек, а не пострадавший.

Из-за публикации фотографий откровенного содержания жертва старается спрятаться, закрыться и "буквально исчезнуть". Вдобавок к этому состояние человека ухудшается несправедливой виной, когда он внушает себе, что сам недоглядел, попался и поступил глупо. Необходимо осознать это и бороться с подобными мыслями в голове, уверяет Алексеева.