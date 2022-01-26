НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

"Тебя ждёт много вызовов": Авербух поддержал фигуриста Коляду, который пропустит Олимпиаду в Пекине

Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус и теперь не сможет выступить на главном старте четырёхлетия.

26 января, 15:06

Илья Авербух и Михаил Коляда. Фото © ТАСС/ Вадим Тараканов/AP/Anatoly Maltsev

Хореограф Илья Авербух поддержал фигуриста Михаила Коляду, который из-за коронавируса пропустит Олимпиаду в Пекине, отметив, что спорт невозможен без взлётов и падений.

"Ты очень талантливый человек! Я желаю тебе лишь одного: не оглядываясь, продолжать идти вперед! Тебя ждёт ещё много вызовов и побед, а я всегда тебя поддержу. Как и все болельщики, я благодарен тебе за радость тех побед, которые ты уже нам подарил, а впереди чемпионат мира!" — написал Авербух в своём инстаграме.

Фигурист Коляда не поедет на Олимпиаду из-за коронавируса

Фигурист Коляда не поедет на Олимпиаду из-за коронавируса

Напомним, Михаил Коляда уступил место в составе олимпийской сборной России Евгению Семененко из-за сданного им положительного теста на коронавирус.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1