"Ты очень талантливый человек! Я желаю тебе лишь одного: не оглядываясь, продолжать идти вперед! Тебя ждёт ещё много вызовов и побед, а я всегда тебя поддержу. Как и все болельщики, я благодарен тебе за радость тех побед, которые ты уже нам подарил, а впереди чемпионат мира!" — написал Авербух в своём инстаграме.