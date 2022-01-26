"Тебя ждёт много вызовов": Авербух поддержал фигуриста Коляду, который пропустит Олимпиаду в Пекине
Спортсмен сдал положительный тест на коронавирус и теперь не сможет выступить на главном старте четырёхлетия.
Илья Авербух и Михаил Коляда. Фото © ТАСС/ Вадим Тараканов/AP/Anatoly Maltsev
Хореограф Илья Авербух поддержал фигуриста Михаила Коляду, который из-за коронавируса пропустит Олимпиаду в Пекине, отметив, что спорт невозможен без взлётов и падений.
"Ты очень талантливый человек! Я желаю тебе лишь одного: не оглядываясь, продолжать идти вперед! Тебя ждёт ещё много вызовов и побед, а я всегда тебя поддержу. Как и все болельщики, я благодарен тебе за радость тех побед, которые ты уже нам подарил, а впереди чемпионат мира!" — написал Авербух в своём инстаграме.
Напомним, Михаил Коляда уступил место в составе олимпийской сборной России Евгению Семененко из-за сданного им положительного теста на коронавирус.
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